Hijos de famosos Hija de Tommy Lee Jones es hallada sin vida: esto se sabe Victoria, hija del actor de ‘Hombres de Negro’ y ‘Capitán América’ fue hallada sin vida en un hotel de California durante Año Nuevo.



Video Hija de Tommy Lee Jones es hallada sin vida en Año Nuevo, ¿qué le pasó?

Victoria, la hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida en el hotel Fairmont San Francisco, en Estados Unidos, durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco reveló a TMZ que los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 2:52 de la madrugada tras una aparente llamada de urgencia médica.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el caso fue remitido al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense para continuar con la investigación. Un portavoz de la policía señaló al mismo medio que, alrededor de las 3:14 de la madrugada, los oficiales acudieron al hotel tras recibir un reporte sobre una persona fallecida.

“Al llegar, los paramédicos realizaron una evaluación y la mujer fue declarada muerta en el lugar”, señalaron.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones. Ni el actor ni su mánager se han pronunciado publicamente sobre el fallecimiento de Victoria.

Hija de Tommy Lee Jones hallada muerta Imagen The Grosby Group



Victoria, quien era hija de Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley, tenía 34 años al momento de su muerte.