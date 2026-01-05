Tommy Lee Jones Hija de Tommy Lee Jones agredió a su esposo meses antes de morir Victoria Jones fue hallada sin vida en un lujoso hotel de California durante la madrugada del 1 de enero. Meses antes de morir, la hija de Tommy Lee Jones tuvo un altercado con su esposo.

Video Revelan posible causa de muerte de hija de Tommy Lee Jones: llamada al 911 daría pista

La hija de Tommy Lee Jones agredió físicamente a su esposo, Navek Cejas, meses antes de morir.

Un nuevo reporte de Page Six, publicado el 3 de enero, revela que Victoria Jones abofeteó en dos ocasiones a su esposo en junio de 2025, lo que derivó en un nuevo arresto.

El altercado entre la pareja se habría producido por el presunto continuo consumo de drogas y alcohol de Victoria Jones, quien en ese momento fue acusada de violencia doméstica y abuso de ancianos.

En abril de ese mismo año la hija de Tommy Lee Jones ya había enfrentado problemas legales.

Según expedientes judiciales a los que tuvo acceso People, la primera vez que la mujer, de 34 años, fue arrestada fue el 28 de abril de 2025 en el condado de Napa, California.

Aquella ocasión fue acusada de tres delitos menores: “obstrucción a un agente del orden público, estar bajo la influencia de una sustancia controlada sin una receta médica válida y posesión de una sustancia controlada sin una receta médica válida”.

Ambos casos, según Page Six, seguían pendientes al momento de la muerte de Victoria Jones. Incluso, reportan que la hija de Tommy Lee Jones debía comparecer ante el tribunal para resolver los cargos el próximo 20 de enero.

La muerte de Victoria Jones

La hija de Tommy Lee Jones fue hallada sin vida en los pasillos del hotel Fairmont San Francisco, en Estados Unidos, durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026.

Personal del hotel le habría practicado reanimación cardiopulmonar tras ser hallada en el suelo con presuntos signos de intoxicación por alcohol. Sin embargo, al no responder, se comunicación al servicio de emergencias.

Un portavoz del Departamento de Policía de San Francisco reveló que tras una evaluación de los paramédicos, la mujer, de 34 años, fue declarada muerta.