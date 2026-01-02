Muertes de famosos Tommy Lee Jones rompe el silencio tras muerte de su hija y de ser hallada en un hotel El legendario actor Tommy Lee Jones y su familia hablaron por primera vez sobre la muerte de Victoria, la hija de 34 años del artista, quien fue hallada sin vida la madrugada del día de Año Nuevo en un lujoso hotel y bajo misteriosas circunstancias.



Video Revelan posible causa de muerte de hija de Tommy Lee Jones: llamada al 911 daría pista

El galardonado actor Tommy Lee Jones y su familia se pronunciaron por primera vez luego de la inesperada y trágica muerte de su hija Victoria, de 34 años.

La exactriz infantil fue hallada sin vida en un lujoso hotel de San Francisco, California, durante la madrugada del día de Año Nuevo en circunstancias que no fueron esclarecidas de manera inmediata por parte de las autoridades.

PUBLICIDAD

Tommy Lee Jones se pronuncia sobre muerte de su hija

El artista de 79 años y su familia emitieron un comunicado que fue citado por el portal TMZ a horas de la noche de este 2 de enero.

" Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones", dijo el actor y sus familiares.

"Les rogamos que respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias", finalizaron sin ahondar en las honras fúnebres ni tampoco en detalles que tuvieran qué ver con la causa del deceso.

La misteriosa muerte de la hija de Tommy Lee Jones

De acuerdo con datos de la agencia AP, la policía afirmó que la muerte no es sospechosa. El médico forense está investigando las circunstancias del fallecimiento.

Un fragmento del audio de la llamada que se hizo al 911 para reportar el trágico suceso y que fue difundido por TMZ estaría arrojando ciertas pistas extraoficiales sobre qué le ocurrió ya que el agente al teléfono menciona "código 3 por sobredosis, cambio de color".

El Daily Mail citó una fuente de la que se reservó su identidad y la cual aseguró que supuestamente un huésped vio que Victoria "yacía en el piso" y que creyó que "estaba ebria". No está claro si ella también se hospedaba en el lugar.

Victoria Jones es hija de Tommy Lee y su exesposa Kimberlea Cloughley.

La joven siguió los pasos de su famoso padre y era conocida por sus papeles en 'Men in black II', 'The three burials of Melquiades Estrada' y 'One tree hill'.