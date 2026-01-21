Tommy Lee Jones Hija de Tommy Lee Jones que fue encontrada sin vida pudo haber estado embarazada poco antes de morir Tres meses antes de su muerte, Victoria Jones enfrentó cargos menores de intoxicación y, según documentos oficiales, la hija del actor de Hollywood podría haber estado embarazada.



Victoria Jones, la fallecida hija de Tommy Lee Jones, pudo haber estado embarazada tres meses antes de su muerte, según documentos oficiales a los que tuvo acceso en exclusiva US Weekly.

"El abogado está informado y cree que la Sra. Jones está embarazada", se reporta en un documento judicial del 1 de octubre de 2025 que fue presentado en el condado de Santa Cruz, el cual tiene que ver con el arresto de Victoria por "intoxicación pública" en 2025.

Según la carpeta, Victoria enfrentaba cargos por intoxicación pública y poner resistencia a un agente del orden público, pero la mujer se habría declaro inocente de los delitos menores.

Los abogados de la hija de Tommy Lee Jones indicaron "la posible aceptación de los términos de desvío", los cuales son programas "que conectan a los acusados elegibles con tratamiento, empleo, programas específicos y supervisión judicial para abordar las causas subyacentes de la delincuencia y desviarlos del enfoque tradicional del sistema legal", explica US Weekly.

A pesar de las sospechas de posible embarazo, no queda claro si la mujer de 34 años estaba esperando un bebé cuando fue encontrada sin vida en un hotel de San Francisco en Año Nuevo.

La fuente explicó que intentaron comunicarse con los abogados de Victoria y el representante de Tommy Lee Jones, pero no tuvieron respuesta.

¿De qué murió Victoria Jones?

Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida durante la celebración de Año Nuevo 2026 y una llamada de emergencia al 911 revelaría detalles sobre su presunta causa de muerte.

Según reportes de TMZ, la llamada que alertó sobre la salud de la joven habría llegado como " un código 3 para sobredosis, cambio de color", de acuerdo con el audio al que el mismo medio tuvo acceso.