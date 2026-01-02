Hijos de famosos Hija de Tommy Lee Jones fue arrestada por violencia doméstica y estos delitos antes de morir Victoria Jones fue hallada sin vida en un lujoso hotel de California durante la madrugada del 1 de enero. Antes de su repentino fallecimiento, la hija del actor Tommy Lee Jones enfrentó problemas legales.



Video Revelan posible causa de muerte de hija de Tommy Lee Jones: llamada al 911 daría pista

Victoria, la hija del actor Tommy Lee Jones, fue arrestada meses antes de su inesperada muerte y uno de los delitos podría estar relacionada con su presunta causa de muerte.

Según expedientes judiciales a los que tuvo acceso People, Victoria Jones fue arrestada, al menos en dos ocasiones, durante 2025.

Arrestada por posesión de drogas

Según refiere el medio, la hija de Tommy Lee Jones fue detenida el 28 de abril de 2025 en el condado de Napa, California.

Aquella ocasión fue acusada de tres delitos menores: “obstrucción a un agente del orden público, estar bajo la influencia de una sustancia controlada sin una receta médica válida y posesión de una sustancia controlada sin una receta médica válida”.

Mientras que el 17 de junio del mismo año fue acusada de violencia doméstica. En ambas ocasiones, Victoria se declaró inocente.

La causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones no ha sido revelada por las autoridades. Sin embargo, la llamada de emergencia al 911, obtenida por TMZ, revelaría “un código 3 para sobredosis, cambio de color”.

Una sobredosis con “un cambio de color” se refiere a la cianosis, una “decoloración de la piel, los labios o las uñas causada por una falta de oxígeno en la sangre”, según explica Cleveland Clinic.

La muerte de Victoria Jones

La hija de Tommy Lee Jones fue hallada sin vida en los pasillos del hotel Fairmont San Francisco, en Estados Unidos, durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026.

Personal del hotel le habría practicado reanimación cardiopulmonar tras ser hallada en el suelo con presuntos signos de intoxicación por alcohol. Sin embargo, al no responder, se comunicación al servicio de emergencias.