Hombre que encontró cuerpos momificados de Gene Hackman y su esposa rompe el silencio: "Fue horrible"

Video A Gene Hackman y a su esposa los hallaron momificados, aislados y sin comer: detalles de su muerte

Nuevos detalles salen a la luz sobre la terrible y desoladora muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, cuyos cuerpos fueron descubiertos el pasado 26 de febrero en la casa que la pareja habitaba en Santa Fe, Nuevo México.

Los cadáveres estaban momificados, de acuerdo con la agencia AP que ha citado a las autoridades. La investigación indica que Hackman, de 95 años, falleció de enfermedades cardíacas una semana después de que su esposa muriera de hantavirus a los 65 años.

PUBLICIDAD

Por primera vez la persona que los halló habló sobre el horror que vivió ese día.

Empleado de Gene Hackman habla

Jesse Kesler fue el hombre que encontró muertos al actor y a su esposa. Él trabajó con ellos como contratista y empleado de mantenimiento durante 16 años.

Rompió el silencio ante el Daily Mail este 13 de marzo y narró lo que vio y sintió aquel trágico día, además de la culpa que lo persiguió por no haber acudido antes a la casa del artista tras varias semanas de no saber de ellos.

" Ojalá hubiera entrado más rápido... Quizás hubiera podido salvar a Gene o al perro", dijo el hombre de 52 años.

"Para ser honesto, fue horrible. Fue uno de los peores días de mi vida, y he tenido días malos. Ver a alguien así…", dijo sobre cómo encontró la escena de la tragedia.

"Esperaba algo mejor, que tal vez estuvieran fuera de la ciudad y no se lo dijeran a nadie, o que se hubieran quedado encerrados en la bodega sin querer", admitió.

Cuando el contratista no tuvo noticias de Hackman y su esposa por semanas, decidió acudir a su residencia y junto con un guardia de seguridad llamado Ron entraron a la casa.

Kesler dijo que vio el cuerpo de Arakawa "en el suelo del baño", y en ese instante el guardia llamó a la policía. Con los dos perros de la pareja que sobrevivieron, localizaron el cadáver de Hackman en la sala de su hogar.

La desoladora muerte de Gene Hackman y su esposa

Las autoridades han dicho que Gene Hackman y su esposa llevaban una vida muy privada y hasta "aislada". Además, el actor tenía signos severos de enfermedad de Alzheimer.

PUBLICIDAD

Ambos factores habrían sido clave para que el artista hubiera permanecido en su casa con el cadáver de Betsy Arakawa aparentemente sin tener plena conciencia de lo que estaba ocurriendo.

Además, las autoridades han dicho que en el cuerpo del actor no había comida, lo que hace presumir que se quedó sin alimentos hasta que la muerte lo sorprendió 7 días después que su esposa.