Sobrino de Gene Hackman habla de las “teorías” sobre muertes “sospechosas” del actor y su esposa

Tim Hackman compartió lo que piensa de las especulaciones en torno a las razones por las que su tío y la pareja de este, Betsy Arakawa, perdieron la vida. Los cuerpos de ambos fueron encontrados el pasado 26 de febrero.


Dayana Alvino.
Video Hija de Gene Hackman afirma que la muerte de su padre no le parece "terriblemente impactante"

Las muertes de Gene Hackman, reconocido por sus apariciones en películas como ‘Superman’, y su esposa, Betsy Arakawa continúan bajo investigación mientras surgen más y más especulaciones sobre lo que les pudo haber pasado.

El pasado 26 de febrero los cuerpos de la pareja, y el de una de sus mascotas, fueron encontrados al interior de su hogar, en Santa Fe, Nuevo México.

En un comunicado, al día siguiente, las autoridades locales revelaron que “los resultados iniciales” de las autopsias que les realizaron indicaron que ninguno “presentaba traumatismos extremos”.

Aclararon además que no se habían “determinado la forma ni la causa del fallecimiento”, pero que ambos “dieron negativo para monóxido de carbono” y que el marcapasos del artista dejó de funcionar el 17 de febrero.

Sin embargo, en una declaración jurada, difundida por People, un detective explicó que las muertes eran “de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda e indagación exhaustivas”.

Sobrino de Gene Hackman habla de las “teorías negativas” ante muertes del actor y su esposa

Ante el misterio, Tim Hackman, sobrino de Tim Hackman, compartió que como familia ya no quieren sacar ideas precipitadas acerca de los fallecimientos antes de conocer los hechos.

“Estamos esperando el informe toxicológico. Eso nos dirá todo”, dijo en entrevista para Us Weekly, publicada este 4 de marzo.

“Es difícil teorizar. Hay muchas teorías allá afuera y no quiero especular. Es fácil especular teorías negativas”, añadió al respecto.

El hijo de Richard Hackman detalló que él y sus seres queridos desean “mantenerlo positivo por ahora”: “Cuando sepamos la verdad, lidiamos con ello”.

¿Qué teorías han surgido alrededor de las muertes de Gene Hackman y su esposa?

Una de las primeras personas en compartir qué consideraba había sucedido a Gene Hackman y Betsy Arakawa fue la hija de la celebridad hollywoodense, Elizabeth Jean.

Ella comentó a TMZ que si bien no estaban “seguros”, sus parientes creían que el dúo habría perdido la vida por “envenenamiento de monóxido de carbono”.

Esa posibilidad quedaría descartada tras los estudios realizados a los restos. No obstante, Adan Mendoza, alguacil del condado, aseveró que todavía “se completará una averiguación más profunda”.

Por su parte, el experto forense Michael Baden expuso a Fox News que las defunciones de la estrella de ‘Bonnie and Clyde’ y su pareja pudieron ser accidentales.

Para el experto, Gene posiblemente sucumbió por “una enfermedad del corazón severa” y “presión alta”, mientras que Betsy “pudo haberse dado en la cabeza” al caerse cuando alegadamente habría ido a buscar las pastillas que él necesitaba.

De acuerdo con Daily Mail, James Gill, jefe en la Oficina del Médico Forense en Connecticut, abordó la hipótesis de que los famosos hubieran cometido suicidio.

Él aclaró que ese proceder sería poco probable, esto debido a que, basándose en su experiencia, quienes recurren a dicho final suelen ser localizados “juntos en la cama”, y este no fue el caso.

Las causas de las muertes de Gene Hackman y su esposa aún no se han determinado oficialmente.
Imagen Getty Images y The Grosby Group
