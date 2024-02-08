El último mensaje que dejó Chuy Montana antes de su trágica muerte: "Seguiremos soñando"

Video Chuy Montana estaba viviendo un sueño antes de fallecer: esto dijo en su última publicación

La repentina muerte del joven cantante Chuy Montana ha causado conmoción en el mundo de los corridos tumbados y del regional mexicano.

El fallecimiento del artista de tan solo 25 años fue confirmado por la discográfica Street Mob Records, sello al que él pertenecía.

De acuerdo con reportes periodísticos en México, Chuy Montana habría sufrido un presunto secuestro y en el intento por salvar la vida supuestamente se arrojó del auto en el que viajaba con sus captores, quienes lo habrían ejecutado a tiros al caer sobre un tramo de la carretera libre Playas de Rosarito-Tijuana.

¿Cuál fue el último mensaje de Chuy Montana antes de morir?

La última publicación que Chuy Montana hizo en Instagram quedó registrada el pasado 29 de enero.

Se trata de un video en el que muestra parte de su evolución como cantante. Él inició cantando en las calles, en las inmediaciones de la garita que existe entre San Ysidro, EEUU, y Tijuana, México.

"Todo empezó como un sueño", se lee en uno de los textos que él agregó sobre las imágenes en las que se le ve cantando entre autos.

"Y ahora el niño está soñando despierto", agregó en otro momento del material audiovisual.

El joven, considerado una promesa dentro de los corrido tumbados, dejó de cantar en las calles tras ser "descubierto" por el líder de Fuera Regida, Jesús Ortiz Paz, según datos del diario Milenio.

De hecho, en otro momento del video aparece junto al famoso grupo con quien grabó la canción 'Polvos de Chanel'.

Esta fue la última publicación que Chuy Montana hizo en vida y auguraba que seguiría "soñando". Imagen Chuy Montana/Instagram



"Y este año seguiremos soñando", escribió en la parte final de la pieza. En el video se le escucha interpretar uno de sus corridos en cuya letra resalta una de las frases que utilizó en la publicación: "Te dije que la cosa pronto iba a mejorar".

Vocalista de Fuerza Regida reacciona a muerte de Chuy Montana

Jesus Ortiz Paz, líder de Fuerza Regida, reaccionó a la muerte de Chuy Montana dejando un mensaje en la última publicación que hizo en vida el joven cantante.

"En paz descanse, viejo", escribió el artista, quien el pasado fin de semana fue arrestado en Mexicali por supuestamente tratar de cruzar la frontera con droga desde EEUU. Fue puesto en libertad la madrugada del pasado martes 6 de febrero.

Jesús Ortiz Paz, vocalista y líder de Fuerza Regida, lamentó así la muerte del cantante Chuy Montana. Imagen Chuy Montana/Instagram

Lo que se sabe sobre la muerte de Chuy Montana

El portal del medio Punto Norte aseguró que el joven cantante murió supuestamente al momento de "arrojarse" de la camioneta en el que se encontraba privado de su libertad.

Chuy Montana solo tenía 25 años y era considerado una joven promesa del regional mexicano. Imagen Chuy Montana/Instagram



Según los datos, lo hizo en un intento por salvar su vida. Al momento de caer, los presuntos captores se habrían bajado del vehículo para presuntamente matarlo a tiros. El cuerpo fue hallado sin vida en la carretera por las autoridades.