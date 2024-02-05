Reportan arresto de Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, en Mexicali: de esto lo acusan

Video Vocalista de Fuerza Regida es detenido por posesión de armas

Jesús Ortiz Paz, vocalista de la agrupación Fuerza Regida, fue arrestado en Mexicali, Baja California, este domingo 4 de febrero, según reportó el servicio de noticias N+.

Según ese medio, el líder de la famosa agrupación de regional mexicano, " fue detenido junto a otros cantantes y compositores de corridos tumbados identificados como Édgar Eduardo 'N', Ángel Eduardo 'N' y José Francisco 'N'".

Lo que se sabe sobre el arresto del vocalista de Fuerza Regida

N+, que puedes ver aquí en ViX, informó que el arresto del cantante de 26 años se suscitó "presuntamente por intentar cruzar con marihuana a territorio mexicano desde Estados Unidos".

El medio citó "información extraoficial" que señala que el cantautor fue "detenido por elementos de la Guardia Nacional en la aduana de la Garita Uno, mejor conocida como Garita Centro, en Mexicali".

Presuntamente, 'JOP', como se le conoce, "intentó internarse a territorio mexicano con cigarrillos, un frasco y dos bolsas de plástico con un contenido similar al de la marihuana".

A Jesús Ortiz Paz se le estaría acusando "de delitos contra la salud en modalidad de introducción de narcótico", detalló N+.

No queda clara la cantidad de droga que le habría sido asegurada.

De acuerdo con el portal Baja News, el artista fue llevado "a las instalaciones de la Fiscalía General de la República".

Ni Jesús Ortiz Paz ni Fuerza Regida emitieron comentarios inmediatos a través de sus redes sociales tras difundirse el arresto.

Jesús Ortiz Paz y sus recientes arrestos

En julio de 2023, El Gordo y La Flaca reportó que Jesús Ortiz Paz fue detenido por posesión de armas en Los Ángeles.

En mayo de 2019, el cantante fue arrestado y denunció un presunto abuso de autoridad por parte de policías de San Bernardino, California. La autoridad respondió a una llamada porque una casa tenía la música muy alta.

