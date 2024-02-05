Fuerza Régida

Reportan arresto de Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, en Mexicali: de esto lo acusan

Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, fue arrestado este fin de semana en Mexicali por presuntamente intentar cruzar con droga desde EEUU a México. El líder del famoso grupo habría sido detenido junto con otros tres cantantes y compositores de corridos tumbados.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Vocalista de Fuerza Regida es detenido por posesión de armas

Jesús Ortiz Paz, vocalista de la agrupación Fuerza Regida, fue arrestado en Mexicali, Baja California, este domingo 4 de febrero, según reportó el servicio de noticias N+.

Según ese medio, el líder de la famosa agrupación de regional mexicano, " fue detenido junto a otros cantantes y compositores de corridos tumbados identificados como Édgar Eduardo 'N', Ángel Eduardo 'N' y José Francisco 'N'".

PUBLICIDAD

Lo que se sabe sobre el arresto del vocalista de Fuerza Regida

N+, que puedes ver aquí en ViX, informó que el arresto del cantante de 26 años se suscitó "presuntamente por intentar cruzar con marihuana a territorio mexicano desde Estados Unidos".

Más sobre Fuerza Régida

El último mensaje que dejó Chuy Montana antes de su trágica muerte: "Seguiremos soñando"
3 mins

El último mensaje que dejó Chuy Montana antes de su trágica muerte: "Seguiremos soñando"

Univision Famosos
Muere Chuy Montana: el cantante de corridos habría intentado salvar su vida saltando de un auto
2 mins

Muere Chuy Montana: el cantante de corridos habría intentado salvar su vida saltando de un auto

Univision Famosos
Vocalista de Fuerza Regida recobró su libertad, pero dice sentirse "dolido y arrepentido"
1:31

Vocalista de Fuerza Regida recobró su libertad, pero dice sentirse "dolido y arrepentido"

Univision Famosos
Jesús Ortiz Paz, de Fuerza Regida, queda libre tras ser arrestado y da primeras declaraciones
3 mins

Jesús Ortiz Paz, de Fuerza Regida, queda libre tras ser arrestado y da primeras declaraciones

Univision Famosos
Vocalista de Fuerza Regida sufre accidente en pleno escenario y video preocupa a sus fans
1:35

Vocalista de Fuerza Regida sufre accidente en pleno escenario y video preocupa a sus fans

Univision Famosos
Jenny García arremete contra Shakira (de nuevo) y le pide que "predique lo que canta"
2:37

Jenny García arremete contra Shakira (de nuevo) y le pide que "predique lo que canta"

Univision Famosos
Se le van a la yugular a Fuerza Regida: olvidan letra de la canción 'El Jefe’ y los acusan con Shakira
2:13

Se le van a la yugular a Fuerza Regida: olvidan letra de la canción 'El Jefe’ y los acusan con Shakira

Univision Famosos
¿Papá de Piqué demandará a Shakira por decir que "no pisa sepultura" en su nueva canción? Esto se sabe
2 mins

¿Papá de Piqué demandará a Shakira por decir que "no pisa sepultura" en su nueva canción? Esto se sabe

Univision Famosos
Shakira se muestra empática con quienes tienen un "jefe de 'M'" y les manda mensaje
2 mins

Shakira se muestra empática con quienes tienen un "jefe de 'M'" y les manda mensaje

Univision Famosos
¿Te gustaron los pasos de Shakira en el video de 'El Jefe'? Se los inventó de último momento
2:02

¿Te gustaron los pasos de Shakira en el video de 'El Jefe'? Se los inventó de último momento

Univision Famosos

El medio citó "información extraoficial" que señala que el cantautor fue "detenido por elementos de la Guardia Nacional en la aduana de la Garita Uno, mejor conocida como Garita Centro, en Mexicali".

Presuntamente, 'JOP', como se le conoce, "intentó internarse a territorio mexicano con cigarrillos, un frasco y dos bolsas de plástico con un contenido similar al de la marihuana".

A Jesús Ortiz Paz se le estaría acusando "de delitos contra la salud en modalidad de introducción de narcótico", detalló N+.

No queda clara la cantidad de droga que le habría sido asegurada.

De acuerdo con el portal Baja News, el artista fue llevado "a las instalaciones de la Fiscalía General de la República".

Ni Jesús Ortiz Paz ni Fuerza Regida emitieron comentarios inmediatos a través de sus redes sociales tras difundirse el arresto.

Jesús Ortiz Paz y sus recientes arrestos

En julio de 2023, El Gordo y La Flaca reportó que Jesús Ortiz Paz fue detenido por posesión de armas en Los Ángeles.

En mayo de 2019, el cantante fue arrestado y denunció un presunto abuso de autoridad por parte de policías de San Bernardino, California. La autoridad respondió a una llamada porque una casa tenía la música muy alta.

PUBLICIDAD

Cuando llegó la policía, varios de los invitados abandonaron el lugar en vehículos y fue entonces que detuvieron el auto donde viajaba Jesús Ortiz Paz, reportó en su momento el show de farándula de Univision.

Relacionados:
Fuerza RégidaArrestosJesús Ortiz PazPolicíaDrogaPolémicas de famososFamososCelebridadesRegional MexicanoCorridos Tumbados

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD