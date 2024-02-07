Fuerza Régida

Jesús Ortiz Paz, de Fuerza Regida, queda libre tras ser arrestado y da primeras declaraciones

Jesús Ortiz Paz 'JOP', cantante y líder de Fuerza Regida, recuperó su libertad luego de que el pasado fin de semana fue arrestado en Mexicali por presuntamente "intentar cruzar" droga desde EEUU. El artista aún se enfrenta a la ley mexicana y esto tiene pendiente.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Vocalista de Fuerza Regida recobró su libertad, pero dice sentirse "dolido y arrepentido"

Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, recuperó su libertad tras ser detenido y arrestado el pasado fin de semana en Mexicali, Baja California, según reportaron los medios mexicanos El Universal y Milenio.

El pasado domingo 4 de febrero, el servicio de noticias N+, que puedes ver aquí en ViX, informó que la detención del cantante de 26 años se suscitó "presuntamente por intentar cruzar con marihuana a territorio mexicano desde Estados Unidos".

'JOP', como se le conoce al artista, presuntamente "intentó internarse a territorio mexicano con cigarrillos, un frasco y dos bolsas de plástico con un contenido similar al de la marihuana". El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Jesús Ortiz Paz, cantante de Fuerza Regida, recupera libertad

De acuerdo con reportes de Milenio y El Universal de este martes 6 de febrero, el líder de Fuerza Regida quedó en libertad "alrededor de las 03:00 horas".

Jesús Ortiz Paz había sido arrestado en la Garita Uno, mejor conocida como Garita Centro, en Mexicali, junto con otros cantantes y compositores de corridos tumbados identificados como Édgar Eduardo 'N', Ángel Eduardo 'N' y José Francisco 'N'.

Al ser detenidos fueron acusados de presunta "introducción y posesión de mariguana", detalló Milenio. El medio señaló que "el dictamen químico y pericial" de la FGR "concluyó que traían menos de 10 gramos (0.35 onzas) de cannabis entre cigarrillos y en greña".

"Al tratarse de una baja cantidad, el Ministerio Público Federal determinó esta madrugada que quedarían en libertad bajo las reservas de ley", informó el diario.

Estas son las primeras imágenes de Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, tras quedar en libertad.
Estas son las primeras imágenes de Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, tras quedar en libertad.
Imagen Cuauhtémoc Castilla/Instagram


Es decir, 'JOP' y sus acompañantes aún enfrentan "la integración del expediente para determinar alguna sanción prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales".

El cantante y los otros tres detenidos fueron defendidos por el abogado penalista Cuauhtémoc Castilla, detallaron Milenio y El Universal.

Tras quedar en libertad, el litigante publicó en Instagram videos y fotos con el artista y sus acompañantes: " Todo bien con el licenciado Castilla, con mi 'compa' (compadre) Castilla", dijo 'JOP' en uno de los materiales colgados por el abogado.

En otro video que él publicó se ve al cantante siendo entrevistado por medios como N+ tras haber sido puesto en libertad.

"¿Cómo te trataron las autoridades al momento de la detención?", le pregunta la reportera.

"Te voy a decir la 'neta' (verdad): Yo no sé muy bien lo que están diciendo, pero te voy a decir algo 'estoy dolido y arrepentido'", dijo haciendo alusión a un juego de palabras sobre el lanzamiento del nuevo material musical del grupo, 'Dolido, pero no arrepentido'.

"El gobierno se portó bien", aseguró sobre el arresto.

Jesús Ortiz Paz y su consumo de cannabis

El Universal destacó que en el pasado Jesús Ortiz Paz ha hecho público su consumo de cannabis y alcohol.

El diario reseñó que en una entrevista para el podcast de Ernesto Barajas, el cantante manifestó que "prefería acudir a espacios independientes en los que se podía beber, fumar y hablar explícitamente, que a las entrevistas de televisión donde la censura dejaba muchos espacios grises, lo que impedía que el público conociera a sus artistas tal y como son".

El arresto que tuvo en Mexicali el pasado fin de semana no es el primer enfrentamiento que tiene con la ley.

En julio de 2023, El Gordo y La Flaca reportó que el cantante fue detenido por posesión de armas en Los Ángeles.

En mayo de 2019, fue arrestado y denunció un presunto abuso de autoridad por parte de policías de San Bernardino, California. La autoridad respondió a una llamada porque una casa tenía la música muy alta.

Relacionados:
Fuerza RégidaJesús Ortiz PazCorridos Tumbados ArrestosPolicíaMarihuanaprisiónCárcelPolémicas de famososCelebridades

