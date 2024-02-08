Muere Chuy Montana: el cantante de corridos habría intentado salvar su vida saltando de un auto

Video Chuy Montana estaba viviendo un sueño antes de fallecer: esto dijo en su última publicación

El mundo del regional mexicano está de luto tras confirmarse la muerte del joven cantante Chuy Montana, de 25 años y considerado una promesa dentro de los corridos.

El deceso fue confirmado a horas de la noche de este miércoles 7 de febrero por el sello discográfico Street Mob Records, al que pertenecía el cantante. Esta compañía es propiedad de Jesús Ortiz Paz, vocalista y líder de Fuerza Regida.

Al parecer, Jesús Norberto Cárdenas Vázquez, nombre real de Chuy Montana, habría sido supuestamente secuestrado y matado a tiros por sus captores.

¿Qué le pasó a Chuy Montana?

Al mediodía de este miércoles 7 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en un punto de la carretera libre Playas de Rosarito-Tijuana. El sujeto fue identificado como el cantante Chuy Montana, según reportó el medio local Punto Norte.

Citando a los "primeros datos recolectados por los investigadores", el artista supuestamente habría estado "privado de su libertad por un grupo de hombres".

Presuntamente, el cantante "logró arrojarse" del auto en el que lo llevaban sus supuestos captores en un intento por salvar la vida.

De acuerdo con la información de Punto Norte, la caída en movimiento le provocó "varias heridas en el abdomen", pero los supuestos secuestradores bajaron para ejecutarlo con disparos de una pistola calibre 9 milímetros.

Al parecer, Chuy Montana se arrojó de una camioneta Renault Stepway naranja modelo 2017 y fue encontrado con "las muñecas esposadas". El medio publicó varias fotos aún con el cuerpo tendido sobre la carretera.

Los presuntos captores le habrían disparado "en la parte trasera de la cabeza y los brazos". Se dio a conocer que el cantante "no contaba con reporte de desaparición".

Milenio reportó otra versión. Chuy Montana no se habría arrojado del auto, sino que supuestamente "sus captores lo bajaron" del vehículo, "según testigos".

Chuy Montana era considerado una joven promesa de los corridos tumbados. Imagen Chuy Montana/Instagram

Discográfica confirma muerte de Chuy Montana

Street Mob Records confirmó el fallecimiento a través de un comunicado que fue publicado en Instagram la noche de este miércoles 7 de febrero.

"En nombre de Street Mob Records lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro colega y hermano Chuy Montana. Nos solidarizamos con su familia en este momento de dolor", se lee.

La disquera, propiedad del vocalista de Fuerza Regida, pidió "respeto" y "comprensión" ante la desgracia.

Street Mob Records confirmó la muerte del cantante Chuy Montana. Imagen Street Mob Records/Instagram y Chuy Montana/Instagram

¿Quién era Chuy Montana?

De acuerdo con datos de Milenio, Chuy Montana fue "descubierto" por la disquera de Jesús Ortiz Paz.