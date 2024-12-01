Muere Sandra Reyes, la entrañable 'doctora Paula' en Pedro El Escamoso: llevó una enfermedad en secreto

Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

La televisión de habla hispana vuelve a estar de luto ahora ante la muerte de la actriz Sandra Reyes, conocida por su papel como la doctora Paula Dávila en la famosa saga colombiana Pedro El Escamoso.

La artista tenía 49 años y la noticia de su deceso fue confirmada por su mánager, Claudia Flores, a Noticias Caracol este domingo 1 de diciembre.

PUBLICIDAD

Lo que se sabe sobre la muerte de Sandra Reyes

El portal de la revista colombiana Semana citó a Nicolás Reyes, primo de la actriz, quien también confirmó el fallecimiento, que ha causado sorpresa y conmoción en Colombia.

Dijo que ella murió "en su casa, acompañada de sus familiares" y reveló que padecía una enfermedad que pocos sabían que tenía.

El familiar dijo a Noticias RCN que " la estrella colombiana padecía de cáncer de seno y era algo que mantuvo en completa reserva", reseñó Semana.

"Su familia confirma que su cuerpo será llevado hasta su finca, ubicada en Ubaté, donde habrá una ceremonia privada", citó el medio.

Sandra Reyes tuvo una prolífica carrera en la actuación. Uno de sus papeles más recordados es en Pedro El Escamoso. Imagen Sandra Reyes/Instagram y Miguel Varoni/Instagram

La trayectoria de Sandra Reyes

Sandra Reyes nació en Bogotá el 31 de mayo de 1975. Comenzó su carrera televisiva en 1995 con la serie 'Clase aparte', donde interpretó a María José.

Más tarde ganó reconocimiento por su papel de Adriana Guerrero en 'La mujer del presidente' en 1997 y como Amparo Cadena en 'El cartel de los sapos' en 2008.

Aunque se alejó de la televisión por un tiempo, continuó su carrera en el teatro, donde también tuvo mucho éxito.

En los últimos años experimentó una transformación personal y profesional, adoptando una vida más espiritual.