¿De qué murió Sandra Reyes, protagonista de Pedro El Escamoso? Eso se sabe

Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

Conmoción y sorpresa ha dejado la confirmación de la muerte de la actriz Sandra Reyes, protagonista junto a Miguel Varoni en Pedro El Escamoso.

La noticia fue dada a conocer este domingo 1 de diciembre, según medios colombianos.

Entre los reportes destaca que la artista de tan solo 49 años habría llevado una enfermedad que no hizo pública.

¿Cuál fue la causa de muerte de Sandra Reyes?

El portal El Colombiano dijo que "pudo conocer" que Sandra Reyes "fue diagnosticada hace un año con un cáncer de seno".

Según el medio, la enfermedad al parecer "le hizo metástasis en los huesos". Noticias RCN destacó que la enfermedad la "mantuvo en absoluta reserva".

Caracol Televisión reportó que "se sabe que falleció en su hogar acompañada de sus seres queridos".

Sandra Reyes supuestamente habría sufrido "metástasis en los huesos" tras haber sido diagnosticada con cáncer de seno. Imagen Sandra Reyes/Instagram y Miguel Varoni/Instagram



La versión sobre el cáncer de seno coincide con lo dicho por Nicolás Reyes, primo de la actriz, quien fue citado este domingo por el portal de la revista colombiana Semana.

Según la información, el familiar dijo a Noticias RCN que sí padecía ese tipo de cáncer.

En la cuenta oficial de Instagram de la actriz no se emitió de manera inmediata algún comunicado al respecto.

Sandra Reyes habría rechazado quimioterapias

De acuerdo con otro reporte de Noticias Caracol que citó al "círculo cercano" de la artista, ella "no se sometió a un tratamiento de quimioterapias". Aparentemente esto habría sido "por decisión propia".

"La decisión de Reyes de no someterse a un proceso de quimioterapias estaría relacionado con un cambio de vida que aplicó desde hace unos años, cuando se alejó de la televisión y optó por un estilo que, en sus palabras, definía como 'más natural' y 'hippie'", destacó Noticias Caracol.

Sandra Reyes fue parte de la segunda parte de la exitosa Pedro El Escamoso, que le dio fama internacional.

En esta segunda entrega, Pedro El Escamoso: Más Escamoso que Nunca, volvió a dar vida a la doctora Paula.