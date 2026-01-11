Yeison Jiménez Hija de Yeison Jiménez reacciona tras muerte del cantante en avioneta: "Que sea un sueño" Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez y a quien adoptó como suya, compartió desgarradores mensajes tras confirmarse que su padre fue una de las 6 víctimas fatales en la avioneta que se estrelló en Colombia. El famoso cantante colombiano se dirigía hacia Medellín tras dar un concierto.



Video Video desde el interior del avión de Yeison Jiménez antes del fatal accidente donde murió

Camila, la hija mayor del cantante Yeison Jiménez, reaccionó luego de la tragedia en la que su famoso padre y 5 personas más murieron después de que la avioneta en la que viajaban chocara cuando se dirigían hacia Medellín.

La desgracia ocurrió este sábado 10 de enero cuando la aeronave de matrícula N325FA se estrelló en el sector de Paipa y Diutama, en el departamento de Boyacá, informó Aeronáutica Civil en un comunicado citado por la agencia AP.

Hija de Yeison Jiménez rompe el silencio

Desde Instagram, la jovencita emitió las primeras y desgarradoras palabras luego de confirmarse que el artista de 34 años fue una de las víctimas fatales.

"Te amo papá, no sabes cuándo (sic) me parte ver tus videos y que no estés aquí", escribió Camila, quien Yeison Jiménez la adoptó como hija suya cuando el cantante inició su relación con Sonia Restrepo, su ahora viuda.

Los mensajes aparecieron desde la cuenta que está bajo su nombre y que además el propio artista también seguía.

"Te extraño, por favor que sea un sueño, por qué a ti, por qué", lamentó en otro comentario.

Así reaccionó Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, tras el inesperado fallecimiento del cantante. Imagen Yeison Jiménez/Instagram



Los mensajes de Camila fueron publicados en el último post que su papá hizo en vida, solo horas antes de la desgracia.

Yeison Jiménez aparecía en un concierto y escribió: "Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar".

Este fue el último 'post' de Yeison Jiménez horas antes de su muerte y en los que su hija mayor le dejó desgarradores mensajes tras enterarse de la tragedia. Imagen Yeison Jiménez/Instagram



El cantautor deja en la orfandad a otros dos hijos: Thaliana, de 7 años, y a Santiago, de apenas un año y siete meses.