Fer Moreno Fer Moreno muestra el regalo que le llevaría a su fallecido bebé el día que cumpliría tres meses Fer Moreno compartió que este 9 de enero el pequeño Atlas habría cumplido tres meses y mostró el regalo que le llevaría al lugar donde reposan sus restos.



Video Fer Moreno recuerda a su fallecido bebé en especial fecha: “Felices tres meses al cielo”

Fer Moreno recordó a su fallecido bebé Atlas en una emotiva fecha, el 9 de enero el pequeño habría cumplido tres meses de nacido. Por la noche, la 'influencer' compartió el regalo que le llevarían al lugar donde reposan sus restos, sin embargo, no pudieron hacerlo.

Con una fotografía en sus historias de Instagram, la integrante de 'Acapulco Shore', mostró el ramo de girasoles y explicó por qué no pudieron visitarlo.

"Veníamos a traerte mis flores favoritas, al final resulta que se las quedó mamá", explica en un primer enunciado. "No sabíamos que el horario de visitas terminaba a las 5 pm", compartió en su mensaje.

Horas antes, la exparticipante de ‘4 Elementos’ había publicado una tierna fotografía de Atlas para felicitarlo.

"Felices 3 meses al cielo. Te extraño con el alma mi amor. Te amo por siempre, Atlas", se lee en la fotografía que compartió en sus historias.

Así recordó Fer Moreno a su hijo Atlas en el día que hubiera cumplido tres meses. Imagen Fer Moreno/Instagram

¿Qué le pasó al bebé de Fer Moreno?

A través de las redes sociales, Fer Moreno dio a conocer el 3 de enero que su bebito había fallecido el 25 de diciembre.

"Queridos amigos. Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre", escribió.

"Aunque el tiempo que Dios me los prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él", agregó.