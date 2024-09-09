Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, ¿de qué va la trama de la segunda temporada?

Video Pedro El Escamoso, más escamoso que nunca, llegará a Univision

Nuevamente Miguel Varoni se convertirá en Pedro El Escamoso, el famoso personaje que capturó el cariño del público con su simpatía, ocurrencias y aventuras. Pero esta vez viene para enfrentarse a nuevas emociones, a reencontrarse con su pasado y recuperar lazos familiares. Disfruta el gran estreno de Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca este miércoles 18 de septiembre a las 10P/ 9C por Univision.

A continuación de contamos los detalles de la historia colombiana.

¿De qué trata Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca?



Dueño de una personalidad única y nacido para meterse en problemas, Pedro El Escamoso retoma su vida para emprender un viaje de vuelta a casa. Alejado de Colombia por dos décadas, el galán regresará para verse cara a cara con su pasado, su presente y futuro.

Los años habrán transcurrido, pero Pedro no dejará que trastoquen su forma de ser. Seguirá como un galán incorregible, un enamoradizo de corazón y un bailarín de pies a cabeza.

En su tierra natal enfrentará el mayor desafío de su vida: encontrarse con su hijo Pedro Junior. Ese reto personal conllevará entablar un fuerte lazo con su retoño, quien preferirá mantener en secreto el vínculo familiar que los une.

Lejos de su padre y convertido en un próspero profesionista, Pedro Junior se verá en una encrucijada cuando su papá cometa el terrible error de enamorarse de Fernanda, su futura suegra y dueña de la empresa en la que trabaja.

Sin embargo, Pedro El Escamoso decidirá proteger a su junior y callar la relación que guardan. La convivencia entre padre e hijo se convertirá en la oportunidad perfecta para sanar heridas y borrar la distancia que los años alimentó.

En medio de esa aventura, Pedro El Escamoso no dejará de enredarse y causar conflictos por culpa de su enamoramiento. Sobre todo cuando Mariana, la novia de Pedro Junior, lo tenga en la mira y el secreto que guardan se vea en riesgo.

¿Quiénes son los actores y personajes de Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca?



Además de Miguel Varoni en el papel de Pedro El Escamoso, un elenco de primera conforma la serie. El actor Carlos Torres será el encargado de interpretar a Pedro Junior.

Por su parte, Ana María Trujillo dará vida a Fernanda, el inesperado amor del protagonista, mientras que Melanie Dell’ Olmo será quien personifique a Mariana, la principal rival del eterno galán.

También Sandra Reyes forma parte del elenco. La actriz vuelve a interpretar a Paula, el antiguo amor de Pedro El Escamoso y quien lo hará debatirse entre los sentimientos del pasado y presente.