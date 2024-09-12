Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, personajes principales de la segunda temporada

Video Pedro El Escamoso, más escamoso que nunca, llegará a Univision

Con más aventuras y enredos de amor por vivir, Pedro El Escamoso, el famoso personaje interpretado por Miguel Varoni, regresa para contar una nueva parte de su historia. Disfruta el gran estreno de Pedro El Escamoso, Más Escamoso Que Nunca este miércoles 18 de septiembre a las 10P/ 9C por Univision y entérate a continuación quiénes son los actores que dan vida a los personajes.

Miguel Varoni vuelve como Pedro El Escamoso



El actor colombiano se pondrá nuevamente en los zapatos del icónico personaje para hacer un viaje de regreso a casa. Como Pedro El Escamoso, Miguel Varoni no estará lejos de los enredos y problemas causados por su incansable corazón enamorado.

De vuelta a Colombia tras 20 años fuera se enfrentará con su pasado y con un presente encarnado por su hijo Pedro Junior, con quien deberá formar un vínculo de amor desde las raíces, pues ambos se desconocerán de pies a cabeza y de alma a alma.

Pero esa tarea no será fácil para Pedro El Escamoso. Esta vez el amor lo tomará por sorpresa en la imagen de quien menos espera. El incorregible galán se enamorará de la jefa y suegra de su hijo, provocando que su relación sea más complicada y cargada de secretos.

Además, un cariño del ayer reaparecerá para poner a Pedro en una encrucijada.

Carlos Torres es Pedro Junior en Pedro El Escamoso, Más Escamoso Que Nunca

Carlos Torres es Pedro Junior Imagen Caracol TV

Reconocido por su participación en historias como 'La reina del flow', el actor colombiano será el encargado de personificar al hijo de Pedro El Escamoso. Como Pedro Vicente Coral Jr. o Pedro Junior, Carlos Torres interpretará a un joven con una carrera exitosa y un porvenir luminoso.

Creyendo a su padre lejos de su vida la aparición de Pedro El Escamoso lo dejará más que con la boca abierta. Sobre todo cuando al galán se le ocurra enamorarse de Fernanda Ríos, la mamá de su prometida Mariana Ríos.

El regreso de su padre lo llevará de inmediato a querer ocultar su parentesco, pero también surgirá la posibilidad de borrar las huellas del pasado y construir una relación de confianza y amor.

Ana María Trujillo interpreta a Fernanda Ríos en Pedro El Escamoso, Más Escamoso Que Nunca

Ana María Trujillo es Fernanda Ríos Imagen Caracol TV

Dueña de una próspera empresa dedicada al software, Fernanda Ríos estará satisfecha con sus logros económicos y profesionales, además de estar dedicada a su hija Mariana. Cuando menos se lo espere Cupido la pondrá frente a una nueva oportunidad en el amor cuando Pedro El Escamoso pise sorpresivamente sus oficinas.

Con historias como 'Clase ejecutiva', 'Yo no te pido la luna' o 'Las muñecas de la mafia', la actriz Ana María Trujillo será la encargada de dar vida a este personaje.

Melanie Dell' Olmo da vida a Mariana Ríos en Pedro El Escamoso, Más Escamoso Que Nunca

Melanie Dell' Olmo como Mariana Imagen Caracol TV

Interpretada por Melanie Dell' Olmo, Mariana Ríos será una joven con una personalidad turbulenta. Aunque trabajará en la empresa de su mamá no estará segura de su futuro y cambiará constantemente de carrera.

Con una actitud conflictiva, Mariana guardará inseguridades emocionales y se ganará la antipatía de los demás. Su relación con Pedro Junior será problemática y a punto de estallar, pero será Pedro El Escamoso quien realmente saque todo su coraje.

Sandra Reyes regresa como Paula Andrea en Pedro El Escamoso, Más Escamoso Que Nunca

Sandra Reyes vuelve como Paula Imagen Caracol TV

Como lo hizo en la primera temporada, la actriz colombiana Sandra Reyes será la responsable de interpretar a Paula Andrea, el gran y antiguo amor de Pedro El Escamoso.

Pese al paso de los años el cariño no desaparecerá y su reencuentro podría causar estremecimientos en sus corazones.

Juan Carlos Arango es Enrique Bueno Lindo en Pedro El Escamoso, Más Escamoso Que Nunca

Juan Carlos Arango interpreta a Enrique Bueno Imagen Caracol TV

Si un consejo Pedro El Escamoso ha de necesitar, Enrique Bueno, interpretado por Juan Carlos Arango, es quien se lo dará. Este personaje será el mejor amigo del protagonista y quien lo escuche y esté cuando más lo necesite.

Álvaro Bayona como Pastor Fernando en Pedro El Escamoso, Más Escamoso Que Nunca

Álvaro Bayona es Pastor Fernando Imagen Caracol TV

Otro de los grandes amigos de Pedro El Escamoso será Fernando Pastor, quien con el paso de los años se convirtió en un peculiar personaje.