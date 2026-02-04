Muertes Famoso presentador nuevamente de luto a semanas de la trágica muerte de una familiar El conductor compartió la lamentable noticia por medio de sus redes sociales. En diciembre, él y sus seres queridos atravesaron un momento “muy triste” debido al deceso de su sobrina política.

Video 'El Capi' Perez aclara si su familiar murió víctima de la "inseguridad" en México: estuvo desaparecida

El reconocido presentador mexicano ‘El Capi’ Pérez dio a conocer que nuevamente se encuentra de luto. Esta vez, debido al fallecimiento de su abuelo, el señor Eusebio Ibarra.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el también comediante compartió la noticia de la muerte de su ser querido.

“Vine a Aguascalientes muy brevemente sólo a despedirme de don Eusebio Ibarra, mi abuelito. Que descanse en paz. Me siento orgulloso de ser su nieto”, escribió sobre una ‘selfie’ suya.

Pérez publicó un video en el que se puede ver a su pequeño hijo, Vicente, conviviendo con su bisabuelo, el pasado mes de diciembre.

'El Capi' Pérez reveló que su abuelito falleció. Imagen 'El Capi' Pérez/Instagram

En una Historia, esta mañana, el comunicador mostró que estaba caminando por un pasillo, aparentemente llegando a su trabajo, y anotó: “Aquí, confiando en el plan de Dios”.

‘El Capi’ Pérez sufrió la muerte de su sobrina política

A finales de diciembre de 2025, la esposa de ‘El Capi’ Pérez, Itzel Barro, solicitó públicamente ayuda para localizar a su sobrina, Nataly Montserrat, quien llevaba desaparecida dos días.

Tres días después de que se reportara su ausencia, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en México, informó que la habían encontrado sin vida.

Un par de semanas más tarde, el titular de ‘La Resolana’ se pronunció sobre el “momento muy muy triste” que atravesó junto con sus parientes.

“Lo que nos deja es valorar más y abrazar más a tus familiares, y escucharlos y decirles que los amas más seguido”, dijo en entrevista transmitida por ‘Venga la alegría’.