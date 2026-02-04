Muertes

Famoso presentador nuevamente de luto a semanas de la trágica muerte de una familiar

El conductor compartió la lamentable noticia por medio de sus redes sociales. En diciembre, él y sus seres queridos atravesaron un momento “muy triste” debido al deceso de su sobrina política.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video 'El Capi' Perez aclara si su familiar murió víctima de la "inseguridad" en México: estuvo desaparecida

El reconocido presentador mexicano ‘El Capi’ Pérez dio a conocer que nuevamente se encuentra de luto. Esta vez, debido al fallecimiento de su abuelo, el señor Eusebio Ibarra.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el también comediante compartió la noticia de la muerte de su ser querido.

PUBLICIDAD

“Vine a Aguascalientes muy brevemente sólo a despedirme de don Eusebio Ibarra, mi abuelito. Que descanse en paz. Me siento orgulloso de ser su nieto”, escribió sobre una ‘selfie’ suya.

Más sobre Muertes

Raúl Benoit solicitó la eutanasia: revelan causa de muerte de periodista de Univision
3 mins

Raúl Benoit solicitó la eutanasia: revelan causa de muerte de periodista de Univision

Univision Famosos
Muere exparticipante de ‘The Voice’ tras se atacada por serpiente: tenía 26 años
2 mins

Muere exparticipante de ‘The Voice’ tras se atacada por serpiente: tenía 26 años

Univision Famosos
Catherine O'Hara: revelan supuesta enfermedad con la que habría estado lidiando
2 mins

Catherine O'Hara: revelan supuesta enfermedad con la que habría estado lidiando

Univision Famosos
Muere famoso periodista de Univision tras secuelas de un accidente cerebrovascular
3 mins

Muere famoso periodista de Univision tras secuelas de un accidente cerebrovascular

Univision Famosos
Muere Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez: padecía enfermedad degenerativa
1:05

Muere Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez: padecía enfermedad degenerativa

Univision Famosos
¿Cuándo será el funeral de Andrea Andrade?: la exreina de belleza está “abrazada por Dios”
2 mins

¿Cuándo será el funeral de Andrea Andrade?: la exreina de belleza está “abrazada por Dios”

Univision Famosos
Muere exreina de belleza a los 35 años tras larga lucha contra enfermedad
2 mins

Muere exreina de belleza a los 35 años tras larga lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Muere actor de ‘La casa de las flores’ y ‘Luis Miguel: la serie’ a los 38 años: lo que se sabe
2 mins

Muere actor de ‘La casa de las flores’ y ‘Luis Miguel: la serie’ a los 38 años: lo que se sabe

Univision Famosos
Ale Capetillo revela que el duelo por la muerte de su abuelita no es "tan devastador": explica por qué
0:56

Ale Capetillo revela que el duelo por la muerte de su abuelita no es "tan devastador": explica por qué

Univision Famosos
Scarlet Gruber, de Doménica Montero, está de luto: así despide a su “chaparrito”
0:53

Scarlet Gruber, de Doménica Montero, está de luto: así despide a su “chaparrito”

Univision Famosos

Pérez publicó un video en el que se puede ver a su pequeño hijo, Vicente, conviviendo con su bisabuelo, el pasado mes de diciembre.

'El Capi' Pérez reveló que su abuelito falleció.
'El Capi' Pérez reveló que su abuelito falleció.
Imagen 'El Capi' Pérez/Instagram

En una Historia, esta mañana, el comunicador mostró que estaba caminando por un pasillo, aparentemente llegando a su trabajo, y anotó: “Aquí, confiando en el plan de Dios”.

‘El Capi’ Pérez sufrió la muerte de su sobrina política

A finales de diciembre de 2025, la esposa de ‘El Capi’ Pérez, Itzel Barro, solicitó públicamente ayuda para localizar a su sobrina, Nataly Montserrat, quien llevaba desaparecida dos días.

Tres días después de que se reportara su ausencia, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en México, informó que la habían encontrado sin vida.

Un par de semanas más tarde, el titular de ‘La Resolana’ se pronunció sobre el “momento muy muy triste” que atravesó junto con sus parientes.

“Lo que nos deja es valorar más y abrazar más a tus familiares, y escucharlos y decirles que los amas más seguido”, dijo en entrevista transmitida por ‘Venga la alegría’.

Él indicó que lo ocurrido no se debido a un tema de la inseguridad en territorio azteca, como se llegó a suponer, sino de la “salud mental” de Nataly.

Relacionados:
MuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX