Lil Jon Muere famoso DJ hijo del rapero Lil Jon: lo hallaron sin vida en un estanque DJ Young Slade fue encontrado sin vida tres días después de haber sido reportado como desaparecido. El hijo de Lil Jon tenía 27 años.



Video Hallan sin vida a modelo de 21 años: era hija de conocido exfutbolista

Nathan Smith, conocido artísticamente como DJ Young Slade, hijo del rapero Lil Jon, fue hallado sin vida el 6 de febrero en un estanque cercano a su residencia en Milton, Georgia, tras haber sido reportado desaparecido desde el 3 de febrero.

Según informes de la policía local, el joven de 27 años, salió de su hogar en circunstancias inusuales durante la madrugada del martes 3. No llevaba consigo su teléfono, lo que dificultó su localización y generó preocupación inmediata entre familiares y amigos.

PUBLICIDAD

Tras varios días de intensa búsqueda, buzos del Departamento de Bomberos del condado de Cherokee localizaron un cuerpo en un estanque cerca del domicilio familiar. Aunque la identificación oficial aún está pendiente, las autoridades consideran altamente probable que se trate de Nathan Smith.

Las primeras investigaciones señalan que no hay indicios de actividad criminal, aunque la causa de muerte continúa en investigación por parte de la Oficina del Médico Forense del condado de Fulton.

Lil Jon confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó que él y la madre de Nathan, Nicole Smith, están “extremadamente desconsolados” por la pérdida.

El rapero describió a su hijo como “la persona más amable, afectuosa, considerada y apasionada que cualquiera pudiera conocer”.

La familia agradeció el apoyo del público y de las autoridades durante la búsqueda, destacando el trabajo del Departamento de Policía de Milton y los equipos de rescate que participaron en la investigación.

Lil Jon y su fallecido hijo DJ Young Slade. Imagen Getty Images, DJ Young Slade/Instagram

¿Quién era DJ Young Slade?

Nathan Smith era reconocido como un talentoso productor musical, artista e ingeniero, exalumno de la Universidad de Nueva York.