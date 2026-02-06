Muere modelo Cristina Pérez Galcenco, hija de famoso futbolista: tenía 21 años y así la hallaron
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la familia de la modelo a través de una esquela que fue compartida en redes sociales. Cristina Pérez Galcenco era hija de la modelo Tatiana Galcenco y del exfutbolista, Nacho Pérez Solmo.
Cristina Pérez Galcenco, hija del exfutbolista, Nacho Pérez Solmo, y la modelo, Tatiana Galcenco, murió el 3 de febrero a los 21 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en redes sociales.
A través de una esquela difundida en Instagram, reporta la Revista ¡Hola!, la familia de la joven informó sobre su repentina muerte de la que no se dieron detalles.
“Sus familiares y amigos ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que se celebrará el próximo 7 de febrero a las 17:00 horas en la Iglesia Parroquial San Félix de Lugones”, se lee.
¿Qué le pasó a la modelo Cristina Pérez Galcenco?
Según reportes de medios locales como El País, El Mundo y ABC, Cristina Pérez Galcenco fue hallada sin vida en su casa de Málaga, en España, el martes 3 de febrero.
Los primeros reportes apuntan en que las autoridades no encontraron signos de violencia en su departamento. Fuentes cercanas revelaron a El Mundo que la muerte de Cristina Pérez Galcenco habría sido por causas naturales.
Cristina Pérez Galcenco era hija de la modelo Tatiana Galcenco y del exfutbolista, Nacho Pérez Solmo. En los últimos años, la joven desfiló en Madrid, Milán, París, Londres y China en importantes pasarelas, dice HOLA!
Ante la noticia de su fallecimiento, Campoamor Fashion Show rindió tributo a la joven a través de Instagram, donde compartió imágenes de su trabajo como modelo.