Muertes Muere modelo Cristina Pérez Galcenco, hija de famoso futbolista: tenía 21 años y así la hallaron La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la familia de la modelo a través de una esquela que fue compartida en redes sociales. Cristina Pérez Galcenco era hija de la modelo Tatiana Galcenco y del exfutbolista, Nacho Pérez Solmo.

Video Hallan sin vida a modelo en su apartamento: los escalofriantes datos del crimen

Cristina Pérez Galcenco, hija del exfutbolista, Nacho Pérez Solmo, y la modelo, Tatiana Galcenco, murió el 3 de febrero a los 21 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en redes sociales.

A través de una esquela difundida en Instagram, reporta la Revista ¡Hola!, la familia de la joven informó sobre su repentina muerte de la que no se dieron detalles.

PUBLICIDAD

“Sus familiares y amigos ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que se celebrará el próximo 7 de febrero a las 17:00 horas en la Iglesia Parroquial San Félix de Lugones”, se lee.

Así se dio a conocer la muerte de la modelo de 21 años. Imagen Tatiana Galcenco / Instagram

¿Qué le pasó a la modelo Cristina Pérez Galcenco?

Según reportes de medios locales como El País, El Mundo y ABC, Cristina Pérez Galcenco fue hallada sin vida en su casa de Málaga, en España, el martes 3 de febrero.

Cristina Pérez Galcenco junto a su mamá. Imagen Tatiana Galcenco / Instagram



Los primeros reportes apuntan en que las autoridades no encontraron signos de violencia en su departamento. Fuentes cercanas revelaron a El Mundo que la muerte de Cristina Pérez Galcenco habría sido por causas naturales.

Cristina Pérez Galcenco era hija de la modelo Tatiana Galcenco y del exfutbolista, Nacho Pérez Solmo. En los últimos años, la joven desfiló en Madrid, Milán, París, Londres y China en importantes pasarelas, dice HOLA!

Cristina Pérez Galcenco. Imagen Tatiana Galcenco / Instagram