Muertes

Raúl Benoit solicitó la eutanasia: revelan causa de muerte de periodista de Univision

Raúl Benoit falleció el 30 de enero a los 65 años. A través de un mensaje, los hijos del periodista de Univision dieron a conocer la decisión de su padre de tener una muerte digna.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Muere Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez: padecía enfermedad degenerativa

Raúl Benoit murió el 30 de enero a los 65 años en Cali, Colombia. Aunque en un inicio no se dieron a conocer detalles sobre su fallecimiento y su hijo Felipe atribuyó su deceso a “las secuelas de un accidente cerebrovascular y el avance del Parkinson”, su hija Carolina reveló que la causa de muerte del periodista de Univision fue la eutanasia.

En un comunicado difundido en Instagram, Carolina Benoit Lalinde compartió la decisión de su padre de tener una muerte digna luego de atravesar por problemas de salud desde 2015.

PUBLICIDAD

“Hace seis meses, nuestro padre tomó la decisión de optar por la eutanasia. Aunque intentamos con todas nuestras fuerzas hacerlo cambiar de opinión, su determinación fue firme y, finalmente, no hubo nada más que se pudiera hacer”, escribió en Instagram.

En su mensaje, la hija de Raúl Benoit destacó el legado que su padre dejó en el periodismo de investigación. Asimismo, resaltó lo difícil que fue para él tenerse que alejar de su trabajo tras sufrir un accidente cerebrovascular que casi le cuesta la vida.

“Nuestro padre fue un periodista extraordinario. Su mayor orgullo y su alegría más profunda fueron su trabajo como corresponsal de guerra. Cuando la vida le arrebató esa vocación, le resultó difícil encontrar un propósito más allá de ella”, agregó.

Raúl Benoit solicitó la eutanasia.
Raúl Benoit solicitó la eutanasia.
Imagen Carolina Shoval / Instagram

Más sobre Muertes

Muere exparticipante de ‘The Voice’ tras se atacada por serpiente: tenía 26 años
2 mins

Muere exparticipante de ‘The Voice’ tras se atacada por serpiente: tenía 26 años

Univision Famosos
Catherine O'Hara: revelan supuesta enfermedad con la que habría estado lidiando
2 mins

Catherine O'Hara: revelan supuesta enfermedad con la que habría estado lidiando

Univision Famosos
Muere famoso periodista de Univision tras secuelas de un accidente cerebrovascular
3 mins

Muere famoso periodista de Univision tras secuelas de un accidente cerebrovascular

Univision Famosos
Muere Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez: padecía enfermedad degenerativa
1:05

Muere Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez: padecía enfermedad degenerativa

Univision Famosos
¿Cuándo será el funeral de Andrea Andrade?: la exreina de belleza está “abrazada por Dios”
2 mins

¿Cuándo será el funeral de Andrea Andrade?: la exreina de belleza está “abrazada por Dios”

Univision Famosos
Muere exreina de belleza a los 35 años tras larga lucha contra enfermedad
2 mins

Muere exreina de belleza a los 35 años tras larga lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Muere actor de ‘La casa de las flores’ y ‘Luis Miguel: la serie’ a los 38 años: lo que se sabe
2 mins

Muere actor de ‘La casa de las flores’ y ‘Luis Miguel: la serie’ a los 38 años: lo que se sabe

Univision Famosos
Ale Capetillo revela que el duelo por la muerte de su abuelita no es "tan devastador": explica por qué
0:56

Ale Capetillo revela que el duelo por la muerte de su abuelita no es "tan devastador": explica por qué

Univision Famosos
Scarlet Gruber, de Doménica Montero, está de luto: así despide a su “chaparrito”
0:53

Scarlet Gruber, de Doménica Montero, está de luto: así despide a su “chaparrito”

Univision Famosos
Muerte de la ‘infuencer’ Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo
1:00

Muerte de la ‘infuencer’ Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo

Univision Famosos


“Cali, la ciudad donde nació y el lugar que lleva la historia de nuestra familia en cada una de sus piedras, se convirtió en su hogar final. Felipe permaneció a su lado hasta su último aliento. Lo recordamos con amor y honramos la vida que vivió”, sentenció.

El accidente cerebrovascular

En marzo de 2015, Raúl Benoit sufrió un accidente cerebrovascular en Florida, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Cleveland de Weston, donde fue inducido a un coma que lo mantuvo estable.

El País refiere que el accidente cerebrovascular sucedió durante una “diligencia de divorcio”, poco después de su regreso de México, donde había cumplido con compromisos de trabajo.

En 2019, el periodista de investigación del programa Aquí y Ahora regresó a la escena pública a través de redes sociales, donde compartió detalles de su proceso de recuperación tras el accidente cerebrovascular que había sufrido cuatro años atrás.

PUBLICIDAD

El 3 de marzo de 2025, el comunicador narró detalles de aquel fatídico día en el que casi pierde la vida.

“Un día la vida me cambió para siempre. Mi cuerpo me hizo una advertencia. Ocurrió el 2 de marzo de 2015, hace 10 años: Trabajaba mucho; sin parar… Sufrí un colapso”, contó en Instagram.

Raúl Benoit tenía 65 años al momento de su fallecimiento.
Raúl Benoit tenía 65 años al momento de su fallecimiento.
Imagen Raúl Benoit / Instagram


“Tuve un Accidente Cerebrovascular qué casi causa mi muerte. Fue un colapso que me duró casi tres meses, yo estaba como un ente. No podía hablar. No entendía nada. Parecía un vegetal”, agregó.

“Los médicos decían que yo no iba a vivir. Los doctores hicieron lo posible por salvarme la vida, porque fue un derrame hemorrágico y lo consiguieron”, subrayó.

El diagnóstico de Parkinson

Durante su relato, Raúl Benoit reveló que, a consecuencia de las medicinas, sufrió una enfermedad crónica en la piel llamada psoriasis y, posteriormente, Covid-19 y Parkinson.

“Después de padecer el accidente cerebrovascular, a los cinco años, en 2020, sufrí otra enfermedad: el coronavirus, COVID-19, la pandemia que arrasó al mundo entero. Al poco tiempo, los médicos me diagnosticaron la Enfermedad de Parkinson, que es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud”, dijo e hizo un llamado a sus seguidores.

“A partir de ahí, ha ido avanzando gradualmente. Cumplo 10 años de sufrir el infarto cerebral. Con tristeza, no pude seguir en el periodismo. A partir de eso, cambié la forma de vivir. Los médicos me repetían que había que tomar la vida con calma; sabiamente, con respeto a mi cuerpo. Por favor, tomen sus vidas con calma, sin complicaciones, juiciosamente y podemos vivir sanamente y feliz. Gracias por escucharme”, sentenció.

Relacionados:
MuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX