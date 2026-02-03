Muertes Raúl Benoit solicitó la eutanasia: revelan causa de muerte de periodista de Univision Raúl Benoit falleció el 30 de enero a los 65 años. A través de un mensaje, los hijos del periodista de Univision dieron a conocer la decisión de su padre de tener una muerte digna.

Raúl Benoit murió el 30 de enero a los 65 años en Cali, Colombia. Aunque en un inicio no se dieron a conocer detalles sobre su fallecimiento y su hijo Felipe atribuyó su deceso a “las secuelas de un accidente cerebrovascular y el avance del Parkinson”, su hija Carolina reveló que la causa de muerte del periodista de Univision fue la eutanasia.

En un comunicado difundido en Instagram, Carolina Benoit Lalinde compartió la decisión de su padre de tener una muerte digna luego de atravesar por problemas de salud desde 2015.

“Hace seis meses, nuestro padre tomó la decisión de optar por la eutanasia. Aunque intentamos con todas nuestras fuerzas hacerlo cambiar de opinión, su determinación fue firme y, finalmente, no hubo nada más que se pudiera hacer”, escribió en Instagram.

En su mensaje, la hija de Raúl Benoit destacó el legado que su padre dejó en el periodismo de investigación. Asimismo, resaltó lo difícil que fue para él tenerse que alejar de su trabajo tras sufrir un accidente cerebrovascular que casi le cuesta la vida.

“Nuestro padre fue un periodista extraordinario. Su mayor orgullo y su alegría más profunda fueron su trabajo como corresponsal de guerra. Cuando la vida le arrebató esa vocación, le resultó difícil encontrar un propósito más allá de ella”, agregó.

“Cali, la ciudad donde nació y el lugar que lleva la historia de nuestra familia en cada una de sus piedras, se convirtió en su hogar final. Felipe permaneció a su lado hasta su último aliento. Lo recordamos con amor y honramos la vida que vivió”, sentenció.

El accidente cerebrovascular

En marzo de 2015, Raúl Benoit sufrió un accidente cerebrovascular en Florida, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Cleveland de Weston, donde fue inducido a un coma que lo mantuvo estable.

El País refiere que el accidente cerebrovascular sucedió durante una “diligencia de divorcio”, poco después de su regreso de México, donde había cumplido con compromisos de trabajo.

En 2019, el periodista de investigación del programa Aquí y Ahora regresó a la escena pública a través de redes sociales, donde compartió detalles de su proceso de recuperación tras el accidente cerebrovascular que había sufrido cuatro años atrás.

El 3 de marzo de 2025, el comunicador narró detalles de aquel fatídico día en el que casi pierde la vida.

“Un día la vida me cambió para siempre. Mi cuerpo me hizo una advertencia. Ocurrió el 2 de marzo de 2015, hace 10 años: Trabajaba mucho; sin parar… Sufrí un colapso”, contó en Instagram.

“Tuve un Accidente Cerebrovascular qué casi causa mi muerte. Fue un colapso que me duró casi tres meses, yo estaba como un ente. No podía hablar. No entendía nada. Parecía un vegetal”, agregó.

“Los médicos decían que yo no iba a vivir. Los doctores hicieron lo posible por salvarme la vida, porque fue un derrame hemorrágico y lo consiguieron”, subrayó.

El diagnóstico de Parkinson

Durante su relato, Raúl Benoit reveló que, a consecuencia de las medicinas, sufrió una enfermedad crónica en la piel llamada psoriasis y, posteriormente, Covid-19 y Parkinson.

“Después de padecer el accidente cerebrovascular, a los cinco años, en 2020, sufrí otra enfermedad: el coronavirus, COVID-19, la pandemia que arrasó al mundo entero. Al poco tiempo, los médicos me diagnosticaron la Enfermedad de Parkinson, que es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud”, dijo e hizo un llamado a sus seguidores.