Muertes de famosos Muere exparticipante de ‘The Voice’ tras se atacada por serpiente: tenía 26 años La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su director musical a través de un comunicado difundido en redes sociales. Ifunanya Nwangene era conocida por su participación en la tercera temporada de The Voice.

Video Muere Gerardo Taracena, querido actor de ‘La reina del sur’ y ‘Apocalypto’: así se confirmó la triste noticia

Ifunanya Nwangene, exparticipante de 'The Voice', murió el sábado 31 de enero a los 26 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su director musical en redes sociales.

En un comunicado difundido en Facebook, Sam C. Ezugwu, director musical del coro Amemuso, informó la “repentina” muerte de Nwangene.

PUBLICIDAD

“El coro Amemuso (lamenta) anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida soprano”, escribió el domingo 1 de febrero.

“Una estrella en ascenso, Ifunanya estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. Su voz y espíritu serán profundamente extrañados”, sentenció sin dar más detalles.

Ifunanya Nwangene tenía 26 años. Imagen Ifunanya Nwangene / Instagram

Lo que se sabe de la muerte de la exparticipante de ‘The Voice’

Según información de BBC África, Ifunanya Nwangene fue atacada por una serpiente, en su casa en Abuja, Nigeria, mientras dormía.

Compañeros de la joven cantante revelaron al mismo medio que “la mordedura de la serpiente la despertó”, mientras que testigos apuntaron que, tras el suceso, se encontraron dos serpientes dentro de su vivienda.

“Mientras intentaban estabilizarla, no podía hablar, pero sí hacer gestos con las manos”, declararon a BBC África.

Asimismo, señalaron que en un primer momento intentaron ayudarla aplicándole un antídoto contra las mordeduras. Sin embargo, tuvo que ser trasladada de emergencia al Centro Médico Federal, Jabi.

“Nuestro personal médico proporcionó un tratamiento inmediato y apropiado, incluidos esfuerzos de reanimación, líquidos intravenosos, oxígeno intranasal y la administración de antiveneno de serpiente polivalente", señaló el centro sanitario al medio africano tras dar a conocer que, a pesar de los esfuerzos, la joven cantante perdió la vida.

¿Quién era Ifunanya Nwangene?

Ifunanya Nwangene tenía 26 años al momento de su muerte. La joven, originaria de Enugu, participó en la tercera temporada de ‘The Voice’, en Nigeria.

PUBLICIDAD

Su interpretación de ‘Take a Bow’, de Rihanna, le dio reconocimiento en su país, llevándola a trabajar en un proyecto como solista.