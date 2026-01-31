Catherine O'Hara

Catherine O'Hara: revelan supuesta enfermedad con la que habría estado lidiando

El periodista Jeff Sneider reveló el supuesto padecimiento con la que Catherine O'Hara habría estado luchando. Según la agencia de representación de la actriz, murió tras una "breve enfermedad".


Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Catherine O’Hara y la hija de Juan Soler nacieron con la misma rara condición

Catherine O'Hara murió a los 71 años la mañana del 30 de enero, tras ser llevada de emergencia a un hospital de Los Ángeles. Aunque la causa de muerte no ha sido confirmada, la Creative Artists Agency informó en un comunicado que la actriz falleció luego de una "breve enfermedad", la cual habría sido revelada por Jeff Sneider.

¿Qué enfermedad tenía Catherine O'Hara?

PUBLICIDAD

El periodista Jeff Sneider reportó la muerte de la estrella de 'Home Alone' en la red social X y reveló la supuesta enfermedad que le habían diagnosticado.

Más sobre Catherine O'Hara

Catherine O'Hara y la hija de Juan Soler con la misma enfermedad: este es el raro padecimiento que las une
2 mins

Catherine O'Hara y la hija de Juan Soler con la misma enfermedad: este es el raro padecimiento que las une

Univision Famosos
Catherine O’Hara y la hija de Juan Soler nacieron con la misma rara condición
0:55

Catherine O’Hara y la hija de Juan Soler nacieron con la misma rara condición

Univision Famosos
Macaulay Culkin reacciona a la muerte de su “mamá” Catherine O'Hara: “Pensé que teníamos tiempo”
2 mins

Macaulay Culkin reacciona a la muerte de su “mamá” Catherine O'Hara: “Pensé que teníamos tiempo”

Univision Famosos
Muere Catherine O’Hara: la actriz de ‘Home Alone’ habría sido llevada al hospital en estado “grave”
1:04

Muere Catherine O’Hara: la actriz de ‘Home Alone’ habría sido llevada al hospital en estado “grave”

Univision Famosos
Catherine O'Hara padecía situs inversus, enfermedad rara, ¿qué es?
1 mins

Catherine O'Hara padecía situs inversus, enfermedad rara, ¿qué es?

Univision Famosos
Muere Catherine O'Hara, famosa actriz de 'Home Alone' y 'Beetlejuice'
0:26

Muere Catherine O'Hara, famosa actriz de 'Home Alone' y 'Beetlejuice'

Univision Famosos
Catherine O'Hara causa de muerte: la actriz fue trasladada en "estado grave" antes de fallecer
1 mins

Catherine O'Hara causa de muerte: la actriz fue trasladada en "estado grave" antes de fallecer

Univision Famosos
Muere Catherine O'Hara, actriz de 'Home Alone' y 'Beetlejuice', a los 71 años
1 mins

Muere Catherine O'Hara, actriz de 'Home Alone' y 'Beetlejuice', a los 71 años

Univision Famosos

"Me dijeron que Catherine O'Hara estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en el Hospital Mount Sinai de Toronto. Habiendo perdido a mi madre por cáncer a los 61 años, permítanme decir, al diablo el cáncer", se lee en el mensaje.

Sin embargo, esta información no habría sido confirmada por una fuente cercana a la fallecida actriz.

Jeff Sneider revela que Catherine O'Hara estaba bajo tratamiento contra el cáncer.
Jeff Sneider revela que Catherine O'Hara estaba bajo tratamiento contra el cáncer.
Imagen Jeff Sneider/X

Por otro lado, según reportes de los servicios de emergencias, acudieron a casa de la actriz en Brentwood, California, por una llamada de auxilio alrededor de las 5 de la mañana y los reportes señalan que Catherine presentaba "dificultad para respirar", por lo cual fue llevada al hospital en "condición grave".

O'Hara nació con una rara condición llamada dextrocardia situs inversus, en donde el corazón está del lado derecho del pecho y los órganos están invertidos. Sin embargo, se desconoce si esta afección estaría relacionada con su muerte.

Proyecto de Catherine O'Hara tuvo que ser ajustado ¿por su salud?

De acuerdo con información del diario The Sun, días antes de su muerte, Catherine comenzaría a rodar la segunda temporada de la serie 'The Studio'. Sin embargo, el calendario de grabaciones tuvo que ser ajustado "para centrarse en escenas sin su personaje", pues la actriz lidiaba con "asuntos personales".

"No era muy sabido que estuviera lidiando con algún problema de salud o de importancia", reveló una fuente al medio.

Relacionados:
Catherine O'HaraMuertes de famososEnfermedad del cáncer Actores HollywoodMuertesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX