Muere famoso periodista de Univision tras secuelas de un accidente cerebrovascular

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo a través de un comunicado difundido en redes sociales. Raúl Benoit trabajó por años en medios como Univision, donde desarrolló una carrera que lo convirtió en un referente del periodismo televisivo en español.

Por:Elizabeth González
Muere Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez: padecía enfermedad degenerativa

Raúl Benoit murió a los 65 años este viernes 30 de enero. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo en redes sociales.

En un comunicado difundido en Instagram, Felipe Benoit señaló que su padre partió de este mundo “en paz” tras las secuelas derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV) y un trastorno neurodegenerativo.

“Hoy, 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Benoit”, escribió.

“Partió en paz, rodeado de amor, tras las secuelas de un ACV y el Parkinson. Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz, papá”, sentenció sin dar más detalles.

Así se dio a conocer la muerte de Raúl Benoit.
Imagen Raúl Benoit / Instagram

¿Quién fue Raúl Benoit?

Raúl Benoit nació el 12 de agosto de 1960 en Colombia. Desde muy joven se inclinó por el periodismo, lo que lo llevó a trabajar en Univision, así como en medios como El País y Occidente de Cali.

Durante su paso por Univision, Benoit se desempeñó como corresponsal e integrante del equipo de periodistas de investigación del programa Aquí y Ahora, el cual lo convirtió en un referente del periodismo televisivo de habla hispana.

El accidente cerebrovascular

En marzo de 2015, Raúl Benoit sufrió un accidente cerebrovascular en Florida, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Cleveland de Weston, donde fue inducido a un coma que lo mantuvo estable.

El País refiere que el accidente cerebrovascular sucedió durante una “diligencia de divorcio”, poco después de su regreso de México, donde había cumplido con compromisos de trabajo.

En 2019, el famoso periodista regresó a la escena pública a través de redes sociales, donde compartió detalles de su proceso de recuperación tras el accidente cerebrovascular que había sufrido cuatro años atrás.

El 3 de marzo de 2025, el comunicador narró detalles de aquel fatídico día en el que casi pierde la vida.

“Un día la vida me cambió para siempre. Mi cuerpo me hizo una advertencia. Ocurrió el 2 de marzo de 2015, hace 10 años: Trabajaba mucho; sin parar… Sufrí un colapso”, contó en Instagram.

Raúl Benoit tenía 65 años al momento de su fallecimiento.
Imagen Raúl Benoit / Instagram


“Tuve un Accidente Cerebrovascular qué casi causa mi muerte. Fue un colapso que me duró casi tres meses, yo estaba como un ente. No podía hablar. No entendía nada. Parecía un vegetal”, agregó.

“Los médicos decían que yo no iba a vivir. Los doctores hicieron lo posible por salvarme la vida, porque fue un derrame hemorrágico y lo consiguieron”, subrayó.

El diagnóstico de Parkinson

Durante su relato, Raúl Benoit reveló que, a consecuencia de las medicinas, sufrió una enfermedad crónica en la piel llamada psoriasis y, posteriormente, Covid-19 y Parkinson.

“Después de padecer el accidente cerebrovascular, a los cinco años, en 2020, sufrí otra enfermedad: el coronavirus, COVID-19, la pandemia que arrasó al mundo entero. Al poco tiempo, los médicos me diagnosticaron la Enfermedad de Parkinson, que es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud”, dijo e hizo un llamado a sus seguidores.

“A partir de ahí, ha ido avanzando gradualmente. Cumplo 10 años de sufrir el infarto cerebral. Con tristeza, no pude seguir en el periodismo. A partir de eso, cambié la forma de vivir. Los médicos me repetían que había que tomar la vida con calma; sabiamente, con respeto a mi cuerpo. Por favor, tomen sus vidas con calma, sin complicaciones, juiciosamente y podemos vivir sanamente y feliz. Gracias por escucharme”, sentenció.

