Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años

Las autoridades venezolanas continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de Angely Alexander Benavides, de 17 años, quien era una de las participantes del certamen de belleza Reinado del Cacao.

Univision
Angely Alexander Benavides, modelo venezolana de 17 años, fue hallada sin vida el 2 de agosto en una residencia presuntamente propiedad de su pareja sentimental, ubicada en Puerto Ordaz, Bolívar, en Venezuela.

El departamento forense determinó que la causa de muerte fue "asfixia mecánica", lo que indica que fue estrangulada. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas continúa las pesquisas para la investigación.

Según fuentes extraoficiales, horas antes del fallecimiento, Angely habría tenido una fuerte discusión con su novio, presuntamente un hombre de 41 años con quien convivía, por motivos económicos.

De acuerdo con reportes de la prensa venezolana, "hasta el momento, no se han realizado detenciones ni se ha emitido información oficial por parte del Ministerio Público".

Apenas un día antes de su muerte, Angely había celebrado su graduación como Técnico Medio en Telemática. Incluso, en redes sociales compartió fotos del evento donde posa junto a familiares y amigos.

"La satisfacción de lograr una de tus metas y abrir camino hacia el comienzo de tu destino es simplemente indescriptible".

Según el diario El Nacional, el funeral de la joven fue realizado en medio de un profundo hermetismo por parte de su familia.

Angely Alexander Benavides
Angely Alexander Benavides
Imagen Angely Alexander Benavides/Instagram

¿Quién era Angely Alexander Benavides?

La joven de 17 años era una figura emergente en el mundo del modelaje regional. Hasta el día de su muerte era una de las participantes del certamen de belleza Reinado del Cacao, representando al Salto Ángel.

También, lideraba el proyecto social 'Sueños de princesas, coronas de esperanza y brillos de amor', donde impartía clases de modelaje a niñas de su comunidad.


Muertes de famosos

