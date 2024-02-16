Muere hijo de 3 años de famosa blogger: sufrió "trágico accidente"

Video Muere bebé de la influencer Veruca Salt a solo un mes de nacido: su reacción causa polémica

La bloguera de estilo de vida y moda, Laura Meritt Walker, y su familia están de luto por una terrible pérdida. Laura, conocida por el blog Meritt&Style, y su esposo, David Walker, anunciaron la muerte de su hijo menor, Callahan, de 3 años.

La pareja dio la noticia en Instagram, el lunes 12 de febrero, publicando una imagen donde aparecen con el niño en familia seguida de una foto de ambos sosteniendo su mano en su cama de hospital y un video de Callahan leyendo un libro antes de dormir. En la leyenda, expresan que están "destrozados" por la pérdida de su pequeño.

"Estamos completamente destrozados al compartir que perdimos a nuestro precioso Callahan en un trágico accidente la semana pasada. Fue una bendición y trajo mucha alegría a toda nuestra familia. Cal-Bear era adorado por sus hermanos mayores y los amaba más allá de las medidas. Como padres, estamos completamente destrozados por la pérdida de nuestro niño".

"Nos reconforta saber que está siendo sostenido en los brazos de Jesús. Nos honraría tener sus oraciones de paz y fortaleza para nuestra familia durante este difícil momento".

Laura Meritt y David Walker informaron sobre la muerte de su hijo Callahan de tres años. Imagen Laura Meritt/Instagram

¿De qué murió el hijo de la influencer Laura Meritt Walker?

De acuerdo con información de People, la sargento del Departamento de Policía de Frisco en Texas confirmó que los oficiales respondieron a una llamada de ahogamiento que involucraba a un niño la semana pasada.

Aunque los detalles exactos del incidente que llevó a la muerte al pequeño Callahan aún no se conocen, la comunidad se ha unido para expresar su apoyo y compasión. Influencers como Brittani Boren Leach, quien también ha experimentado la pérdida de un hijo, han compartido palabras de consuelo.

Laura Meritt y David Walker también son padres de otros dos niños: Chamberlain, de 7 años, y Beckham, de 10.

El blog que Laura comparte con su hermana Cristie Taylor, 'Meritt&Style', comparte reseñas y recomendaciones de estilo de vida y moda.