Muertes

Muere exfutbolista junto a sus tres hijos en naufragio en Indonesia: recuperan cuerpo de su hija

Fernando Martín perdió la vida en un trágico accidente de barco durante sus vacaciones familiares en Indonesia. Su esposa y una de sus hijas fueron localizadas con vida.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Muere pequeña hija de influencer a un año del fallecimiento de su hermanita: ¿qué les pasó?

Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo Valencia C.F. Femenino, murió junto a sus tres hijos durante un naufragio en Indonesia, del que fueron rescatados con vida su esposa, Andrea Ortuño, y una de sus hijas.

La noticia fue confirmada por el Real Madrid C.F., donde su presidente y su Junta Directiva lamentaron “profundamente el fallecimiento” del entrenador.

PUBLICIDAD

“El Real Madrid quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles”, expresaron el 27 de diciembre en un comunicado.

Más sobre Muertes

Muere familiar de famoso presentador mexicano: revelan su presunta causa de muerte
2 mins

Muere familiar de famoso presentador mexicano: revelan su presunta causa de muerte

Univision Famosos
Tragedia para familia de presentador mexicano: hallan sin vida a integrante tras desaparecer en Navidad
0:30

Tragedia para familia de presentador mexicano: hallan sin vida a integrante tras desaparecer en Navidad

Univision Famosos
Hallan sin vida a familiar de querido presentador mexicano: días antes la reportaron desaparecida
1 mins

Hallan sin vida a familiar de querido presentador mexicano: días antes la reportaron desaparecida

Univision Famosos
Influencer pierde a su pequeña hija un año después de la muerte de la mayor: "Se reencontraron"
2 mins

Influencer pierde a su pequeña hija un año después de la muerte de la mayor: "Se reencontraron"

Univision Famosos
Muere querida reportera a los 27 años tras caer de un séptimo piso: padecía enfermedad
2 mins

Muere querida reportera a los 27 años tras caer de un séptimo piso: padecía enfermedad

Univision Famosos
Muere Perry Bamonte, integrante de la icónica banda de rock The Cure
1 mins

Muere Perry Bamonte, integrante de la icónica banda de rock The Cure

Univision Famosos
Jessica Cediel responde a 'tiktoker' que critica las fotos del funeral de su padre: "Quédese callada"
2 mins

Jessica Cediel responde a 'tiktoker' que critica las fotos del funeral de su padre: "Quédese callada"

Univision Famosos
Hallan sin vida a famosa actriz de 'El Rey León': el principal sospechoso es su pareja
1 mins

Hallan sin vida a famosa actriz de 'El Rey León': el principal sospechoso es su pareja

Univision Famosos
A.B. revela cómo murió su padre Abraham Quintanilla y comparte cuál era su última voluntad
1 mins

A.B. revela cómo murió su padre Abraham Quintanilla y comparte cuál era su última voluntad

Univision Famosos
Muere Vince Zampella, cocreador del videojuego 'Call of Duty', en trágico accidente automovilístico
1 mins

Muere Vince Zampella, cocreador del videojuego 'Call of Duty', en trágico accidente automovilístico

Univision Famosos

“Asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista. Fernando Martín ha fallecido a los 44 años de edad, y sus hijos a los 12, 10 y 9 años. Descansen en paz”, agregaron.

Hallan sin vida a la hija del entrenador de fútbol

Este lunes 29 de diciembre, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Lia, una de las hijas de Fernando Martín.

“La familia dijo que es el cuerpo de Lia”, explicó un agente de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.

Lo que se sabe del naufragio de Fernando Martín

El naufragio en el que perdió la vida Fernando Martín y sus hijos se produjo el viernes 26 de diciembre al hundirse el barco en el que viajan.

Según reportes preliminares, el accidente se habría producido por las condiciones climáticas y la avería del motor del barco. Junto al exfutbolista y sus hijos viajaba su esposa, quien fue rescatada con vida junto a una menor.

Aunque el español y sus tres hijos fueron declarados muertos por las autoridades, los trabajos de búsqueda continúan para hallar sus cuerpos.

Relacionados:
MuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX