Muertes Muere exfutbolista junto a sus tres hijos en naufragio en Indonesia: recuperan cuerpo de su hija Fernando Martín perdió la vida en un trágico accidente de barco durante sus vacaciones familiares en Indonesia. Su esposa y una de sus hijas fueron localizadas con vida.

Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo Valencia C.F. Femenino, murió junto a sus tres hijos durante un naufragio en Indonesia, del que fueron rescatados con vida su esposa, Andrea Ortuño, y una de sus hijas.

La noticia fue confirmada por el Real Madrid C.F., donde su presidente y su Junta Directiva lamentaron “profundamente el fallecimiento” del entrenador.

“El Real Madrid quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles”, expresaron el 27 de diciembre en un comunicado.

“Asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista. Fernando Martín ha fallecido a los 44 años de edad, y sus hijos a los 12, 10 y 9 años. Descansen en paz”, agregaron.

Hallan sin vida a la hija del entrenador de fútbol

Este lunes 29 de diciembre, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Lia, una de las hijas de Fernando Martín.

“La familia dijo que es el cuerpo de Lia”, explicó un agente de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.

Lo que se sabe del naufragio de Fernando Martín

El naufragio en el que perdió la vida Fernando Martín y sus hijos se produjo el viernes 26 de diciembre al hundirse el barco en el que viajan.

Según reportes preliminares, el accidente se habría producido por las condiciones climáticas y la avería del motor del barco. Junto al exfutbolista y sus hijos viajaba su esposa, quien fue rescatada con vida junto a una menor.