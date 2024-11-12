Ernestina Sodi

Laura Zapata tendría prohibida la entrada y otros detalles del funeral de Ernestina Sodi

Según la información trascendida, los empleados del lugar donde se llevó a cabo el funeral de la hermana de Thalía tenían prohibido dejar pasar a Laura Zapata.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Laura Zapata confiesa con qué se “quedó con ganas” de hacer ante muerte de su hermana Ernestina Sodi

El funeral de Ernestina Sodi se llevó a cabo en completo hermetismo el 10 de noviembre al que solo acudieron familiares y amigos cercanos a la escritora. Finalmente sus restos fueron sepultados el lunes 11 en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

La periodista Liz López reveló algunos supuestos detalles de los servicios fúnebres de la escritora.

PUBLICIDAD

Laura Zapata tendría prohibida la entrada al funeral

De acuerdo con la información que reveló en el programa radiofónico, 'Todo para la mujer', la funeraria donde se le dio el último adiós a Ernestina Sodi tenía la orden de no dejar pasar a Laura Zapata.

Más sobre Ernestina Sodi

Laura Zapata confiesa que ya visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi ¿le pidió perdón?
0:59

Laura Zapata confiesa que ya visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi ¿le pidió perdón?

Univision Famosos
¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto
0:56

¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto

Univision Famosos
Laura Zapata visita la tumba de su hermana e insiste: “No tenía por qué pedirle perdón”
2 mins

Laura Zapata visita la tumba de su hermana e insiste: “No tenía por qué pedirle perdón”

Univision Famosos
Thalía reaparece en video tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi: "Me siento muy vulnerable"
2 mins

Thalía reaparece en video tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi: "Me siento muy vulnerable"

Univision Famosos
Camila Sodi recuerda a su difunta mamá tras ir a terapia para “borrar todas sus memorias”
2 mins

Camila Sodi recuerda a su difunta mamá tras ir a terapia para “borrar todas sus memorias”

Univision Famosos
Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre 
1:03

Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre 

Univision Famosos
Thalía reaparece en medio de su retiro para dar importante aviso tras la muerte de su hermana
2 mins

Thalía reaparece en medio de su retiro para dar importante aviso tras la muerte de su hermana

Univision Famosos
Camila Sodi reaparece tras la muerte de su mamá: revela que "reconectó" con un ex y esto le dijo
2 mins

Camila Sodi reaparece tras la muerte de su mamá: revela que "reconectó" con un ex y esto le dijo

Univision Famosos
Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican
3 mins

Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican

Univision Famosos
Esto es lo que Ernestina Sodi le habría supuestamente escrito a Laura Zapata antes de morir
0:59

Esto es lo que Ernestina Sodi le habría supuestamente escrito a Laura Zapata antes de morir

Univision Famosos

Además, según sus fuentes allegadas a la familia, le aseveraron que Marina sí le habría dado el mensaje que Laura Zapata le habría enviado a la escritora, donde le señalaba que las rencillas que tuvieron se quedaron"en el olvido".

"Me comentaron, que al parecer sí alcanzaron a decirle las palabras al oído que le dijo Laura Zapata, sin embargo que no era tan bienvenida en el funeral. La persona de la recepción tenía la orden de no dejarla pasar en caso de que se apareciera", reportó Liz López.

Sin embargo, el sábado 9 de noviembre Zapata advirtió que no asistiría al funeral de su hermana para evitar una polémica.

" De ninguna manera porque considero que sería desviar la nota, yo quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino, Laura no vino", dijo a la prensa, reportó Edén Dorantes.

Los detalles del funeral de Ernestina Sodi

De acuerdo con la colaboradora de 'Todo para la mujer', se ofició una misa católica para despedir a Ernestina a pesar de que ella era cristiana. Sin embargo, más tarde llegó un pastor.

Camila Sodi le dedicó unas "palabras bonitas" a su madre para externarle su amor.

También informó que los restos de la escritora no fueron cremados, sino fueron sepultados en el Panteón Francés y solo acudieron miembros de la familia.

PUBLICIDAD

Liz López también dijo que se tiene previsto que continúen las misas para su descanso eterno y que Thalía podría alargar su estancia en México. Además, de que la cantante se estaría hospedando en la casa de su fallecida hermana y no en un hotel.


Relacionados:
Ernestina SodiThalíaLaura ZapataCamila SodiFuneralesTelenovelasNovelasCelebridadesFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD