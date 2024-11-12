Laura Zapata tendría prohibida la entrada y otros detalles del funeral de Ernestina Sodi

Video Laura Zapata confiesa con qué se “quedó con ganas” de hacer ante muerte de su hermana Ernestina Sodi

El funeral de Ernestina Sodi se llevó a cabo en completo hermetismo el 10 de noviembre al que solo acudieron familiares y amigos cercanos a la escritora. Finalmente sus restos fueron sepultados el lunes 11 en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

La periodista Liz López reveló algunos supuestos detalles de los servicios fúnebres de la escritora.

PUBLICIDAD

Laura Zapata tendría prohibida la entrada al funeral

De acuerdo con la información que reveló en el programa radiofónico, 'Todo para la mujer', la funeraria donde se le dio el último adiós a Ernestina Sodi tenía la orden de no dejar pasar a Laura Zapata.

Además, según sus fuentes allegadas a la familia, le aseveraron que Marina sí le habría dado el mensaje que Laura Zapata le habría enviado a la escritora, donde le señalaba que las rencillas que tuvieron se quedaron"en el olvido".

"Me comentaron, que al parecer sí alcanzaron a decirle las palabras al oído que le dijo Laura Zapata, sin embargo que no era tan bienvenida en el funeral. La persona de la recepción tenía la orden de no dejarla pasar en caso de que se apareciera", reportó Liz López.

Sin embargo, el sábado 9 de noviembre Zapata advirtió que no asistiría al funeral de su hermana para evitar una polémica.

" De ninguna manera porque considero que sería desviar la nota, yo quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino, Laura no vino", dijo a la prensa, reportó Edén Dorantes.

Los detalles del funeral de Ernestina Sodi

De acuerdo con la colaboradora de 'Todo para la mujer', se ofició una misa católica para despedir a Ernestina a pesar de que ella era cristiana. Sin embargo, más tarde llegó un pastor.

Camila Sodi le dedicó unas "palabras bonitas" a su madre para externarle su amor.

También informó que los restos de la escritora no fueron cremados, sino fueron sepultados en el Panteón Francés y solo acudieron miembros de la familia.

PUBLICIDAD

Liz López también dijo que se tiene previsto que continúen las misas para su descanso eterno y que Thalía podría alargar su estancia en México. Además, de que la cantante se estaría hospedando en la casa de su fallecida hermana y no en un hotel.