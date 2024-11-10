Thalía estaría cargo de funeral de Ernestina Sodi: esto se sabe sobre el último adiós a su hermana

Se han dado a conocer detalles del que sería el funeral a Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata, y madre de la actriz Camila Sodi.

La escritora murió a los 64 años este 8 de noviembre, según dio a conocer su famosa hija en Instagram.

La también periodista estuvo internada 22 días en un hospital en la Ciudad de México luego de sufrir un doble infarto que le habría reventado la arteria aorta.

Esto se sabe sobre el funeral de Ernestina Sodi

A horas de la noche de este 9 de noviembre, el periodista y presentador Alex Kaffie presentó en su canal de YouTube la que aseguró era la imagen de la convocatoria para las exequias de la escritora.

"Ernestina Sodi: una mujer que iluminó cada rincón con su sonrisa y alegría de vivir", leyó en vivo, citando la supuesta invitación al funeral que se habría enviado a los allegados.

Kaffie se reservó los datos precisos sobre fecha, lugar y hora de las aparentes honras fúnebres.

Esta es la supuesta convocatoria al funeral de Ernestina Sodi y que fue dada a conocer por el presentador Alex Kaffie en Instagram. Imagen Alex Kaffie/Instagram



Aseguró que "sí se van a efectuar con la presencia de Thalía" ya que, según él, la cantante alegadamente "ha sido la organizadora" del adiós a su hermana.

De acuerdo con el presentador, Camila y Marina, hijas de Ernestina Sodi, "no tienen cabeza" para estar a cargo del funeral.

El periodista insistió en que es Thalía quien supuestamente "se ha encargado de las pompas fúnebres" de su hermana, quien residía desde hace tiempo en Mérida, Yucatán, según datos de Kaffie.

Famosos acuden a velorio

La mañana de este 10 de noviembre, la presentadora Maxine Woodside dio a conocer más detalles desde su cuenta de Instagram.

Según ella, Ernestina Sodi supuestamente "ya fue cremada" y los restos aparentemente "viajaron a Mérida acompañada por su familia más cercana en el jet privado de Thalía saliendo desde el aeropuerto de Toluca".

De acuerdo con lo informado, "se ofrecerá una misa con cenizas presentes" este domingo por la noche.

La tarde de este domingo 10 de noviembre, 'Fórmula espectacular con Flor Rubio' reportó desde una funeraria en la Ciudad de México a donde se dijo que han acudido famosos como Geraldine Bazán, José María Torre, Silvia Galván, Arap Bethke, entre otros.

Este lunes 11, Despierta América confirmó que el velatorio sí se llevó a cabo en la funeraria de Ciudad de México a la que acudió Thalía sin dar declaraciones a la prensa.

Al mismo tiempo, en Mérida, Yucatán, se llevó a la par una misa en memoria de la escritora, de acuerdo con imágenes presentadas por el matutino de Univision.

Hija de Ernestina Sodi convoca a misa para su madre

Casi al mismo tiempo en que Alex Kaffie daba a conocer detalles sobre el aparente funeral para Ernestina Sodi, una de las hijas de la escritora compartió en Instagram una invitación para una misa en memoria de su madre.

Marina Sodi publicó a través de sus historias que la eucaristía "se llevará a cabo el día domingo 10 de noviembre a las 19:00 horas en la iglesia de María Inmaculada en la colonia Campestre".

Esta es la invitación a una misa en memoria de Ernestina Sodi que compartió su hija Marina. Está convocada para la noche de este domingo 10 de noviembre en Mérida, Yucatán. Imagen Marina Sodi/Instagram



La hija de la periodista ubicó este recinto en Mérida, Yucatán, sin embargo, no aclaró que la homilía fuera con los restos presentes de su madre.

Tampoco detalló si Ernestina Sodi descansará en esa ciudad del sureste mexicano.