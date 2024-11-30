Thalía reaparece en video tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi: "Me siento muy vulnerable"

Video Thalía rompe el silencio tras funeral de su hermana y comparte imágenes de su despedida

Thalía reapareció este 30 de noviembre en su nuevo proyecto digital, su podcast 'Zoom In', y en el primer episodio habló de su sentir ante el "traumático" momento familiar que atraviesan desde el 9 de noviembre, día en que murió su hermana Ernestina Sodi.

En un ambiente relajado y con un semblante tranquilo, la cantante compartió que se sigue recuperando del "shock" que la ha hecho sentir como si le "hubiera pasado un tráiler por encima".

" Me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me siento fuerte. Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia. El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso",

Thalía confesó que todavía no puede " procesar su ausencia en el plano material", pues le pesa que ya no podrá abrazarla, platicar con ella ni sentir "sus manitas llenas de caricias".

Explicó que esta situación le ha traído malestares de la enfermedad de Lyme, con la cual lleva luchando desde hace 18 años: "El estrés, angustias, el sistema nervioso se me vuelve a detonar, a drenar".

Thalía reaparece tras la muerte de Ernestina Sodi. Imagen Thalía/Instagram

Thalía se refugia en su fe

La protagonista de la trilogía de 'Las Marías', telenovelas que puedes ver en ViX, ha encontrado la fuerza en su fe y cree fehacientemente que en algún momento se reunirá con Ernestina.

"Sé que mi hermana está en mejor situación que hasta nosotros que estamos aquí, sé que ella está de cara a dios".

"Nunca es una despedida eterna, sino que es un hasta luego, porque yo sé y tengo la certeza que en algún momento me voy a reencontrar de frente, alma con alma, con los seres amados que se me han ido adelantando".

Aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido de amigos, pero sobre todo de sus millones de seguidores, a quienes considera su "familia extendida".

"Gracias a todos los que no me han soltado estas semanas. Gracias por siempre estar aquí para mí, por sus palabras de aliento, ¡y por inyectarme fuerza para salir adelante! Con este amor y cuidado me estoy sintiendo mucho mejor y agradecida por tenerlos”, es el mensaje que escribió en Instagram para acompañar el video del primer episodio de su podcast.