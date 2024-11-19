Thalía reaparece en medio de su retiro para dar importante aviso tras la muerte de su hermana

Video Thalía rompe el silencio tras funeral de su hermana y comparte imágenes de su despedida

Thalía reapareció en medio de su retiro de redes sociales para compartir un importante aviso a días de la muerte de su hermana, Ernestina Sodi.

El pasado 11 de noviembre la reconocida cantante dio a conocer que se alejaría de las plataformas digitales “por un tiempo”.

“Necesito sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz”, explicó la también protagonista de telenovelas.

Thalía reaparece para dar aviso

Luego de mantenerse lejos de la vida pública, Thalía recurrió este martes 19 de noviembre a sus cuentas de Instagram, X y Threads para dar un anuncio de relevancia para sus admiradores.

“Bellezas, estoy leyendo sus mensajes tan hermosos, gracias, me están ayudando muchísimo”, indicó ella en primer lugar.

“Aunque estoy alejada de las redes, dejaré a mi equipo de ‘social media’ y a mi disquera encargados de las publicaciones del proyecto de navidad que hemos trabajado por muchos meses con tanto amor”, reveló.

La intérprete de ‘Equivocada’ se refiere aparentemente a su álbum ‘Navidad melancólica’, que estrenó el 1 de noviembre, siete días antes del fallecimiento de su hermana Ernestina.

La madre de Camila Sodi perdió la vida tras permanecer más de 20 días en terapia intensiva después de sufrir un doble infarto.

El funeral de la escritora se realizó el domingo 10 en la Ciudad de México. Sus restos fueron depositados en el Panteón Francés.

En su reciente misiva, Thalía aseguró que espera “que la música nos sane y nos llene de amor y esperanza”.

“Pronto estaré de vuelta. Los amo de verdad. Gracias por tanto”, anotó, dirigiéndose a sus fanáticos, para terminar su escrito.

Thalía pudo despedirse de su hermana

Thalía radica, con su esposo, Tommy Mottola, e hijos en Miami, pero se trasladó a su tierra natal para estar al lado de Ernestina Sodi mientras estuvo hospitalizada.

Horas posteriores al deceso, la artista desveló en un ‘post’ que pudo, al igual que otras personas cercanas, decirle adiós a la autora.

“Dios nos permitió despedirnos, [a] todos los que te amamos, de ti en estos días, donde, como la guerrera que eres, luchaste hasta el último segundo por estar aquí, por regalarnos tu sonrisa…”, externó.