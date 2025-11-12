Video Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje

Camila Sodi tuvo un sueño premonitorio que la alertó sobre el fallecimiento de Ernestina Sodi, su mamá.

Como parte de la promoción de su libro ‘El pequeño libro del duelo’, la sobrina de Thalía habló por primera vez sobre los difíciles momentos que vivió cuando supo que su mamá se debatía entre la vida y la muerte tras sufrir dos infartos.

“También hablo de algo que se llama el duelo anticipado. Este duelo me tocó vivirlo a mí, como a mucha otra gente, y es un duelo, como lo dice su nombre, que se anticipa. Es algo que sucede antes del duelo, cuando sabes que alguien está muy enfermo y la muerte es inevitable”, reveló en la emisión de ‘Venga la Alegría’ del 12 de noviembre.

Sobrina de Thalía tuvo un sueño que la alertó sobre el fallecimiento de Ernestina Sodi, su mamá



“Cuando alguien está ya en el hospital, como era nuestro caso, estás como esperando, esperando el golpe… ahí está, ya sabes qué viene”, insistió.

El sueño premonitorio de Camila Sodi

Ante este panorama, Camila Sodi se refirió al capítulo ‘Destino’ de su libro. De acuerdo con la protagonista de Rubí, mucho antes de saber enferma a su mamá, soñó con un techo blanco que se derrumbaba y el cuarto lleno de agua, al mismo tiempo en que un ser querido se ahogaba.

Para la intérprete, estas imágenes no tuvieron sentido hasta que vio intubada a su madre.

“Cuando tenemos shocks, hay muchas imágenes que nos acechan, que se nos quedan impresas en la memoria, pero no solo eso, creo que hablando de la apertura del libro, del sueño del que habla, y cuando estamos bien sintonizados, podemos acceder a información que está más allá de esta superficie en la que vivimos y eso es una de las cualidades, que, aunque parece una paradoja que el duelo tenga cualidades, tiene algunas, y esta es una de ellas, que estás mucho más sensible y estás más sintonizado con una dimensión más real que ésta en la que habitamos todo el tiempo”, dijo.

“En el libro hablo de cómo el dolor nos paraliza inicialmente y cómo, después, se convierte en un puente y este puente, cuando lo atraviesas, es muy distinto para cada quién qué hay del otro lado”, sentenció.