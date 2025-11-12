Ernestina Sodi

Sobrina de Thalía tuvo un sueño que la alertó sobre el fallecimiento de Ernestina Sodi, su mamá

Camila Sodi se sinceró sobre el duelo que vivió tras la muerte de Ernestina Sodi. La periodista perdió la vida tras sufrir dos infartos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje

Camila Sodi tuvo un sueño premonitorio que la alertó sobre el fallecimiento de Ernestina Sodi, su mamá.

Como parte de la promoción de su libro ‘El pequeño libro del duelo’, la sobrina de Thalía habló por primera vez sobre los difíciles momentos que vivió cuando supo que su mamá se debatía entre la vida y la muerte tras sufrir dos infartos.

PUBLICIDAD

“También hablo de algo que se llama el duelo anticipado. Este duelo me tocó vivirlo a mí, como a mucha otra gente, y es un duelo, como lo dice su nombre, que se anticipa. Es algo que sucede antes del duelo, cuando sabes que alguien está muy enfermo y la muerte es inevitable”, reveló en la emisión de ‘Venga la Alegría’ del 12 de noviembre.

Sobrina de Thalía tuvo un sueño que la alertó sobre el fallecimiento de Ernestina Sodi, su mamá
Sobrina de Thalía tuvo un sueño que la alertó sobre el fallecimiento de Ernestina Sodi, su mamá
Imagen Camila Sodi / Instagram

Más sobre Ernestina Sodi

Laura Zapata confiesa que ya visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi ¿le pidió perdón?
0:59

Laura Zapata confiesa que ya visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi ¿le pidió perdón?

Univision Famosos
¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto
0:56

¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto

Univision Famosos
Laura Zapata visita la tumba de su hermana e insiste: “No tenía por qué pedirle perdón”
2 mins

Laura Zapata visita la tumba de su hermana e insiste: “No tenía por qué pedirle perdón”

Univision Famosos
Thalía reaparece en video tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi: "Me siento muy vulnerable"
2 mins

Thalía reaparece en video tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi: "Me siento muy vulnerable"

Univision Famosos
Camila Sodi recuerda a su difunta mamá tras ir a terapia para “borrar todas sus memorias”
2 mins

Camila Sodi recuerda a su difunta mamá tras ir a terapia para “borrar todas sus memorias”

Univision Famosos
Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre 
1:03

Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre 

Univision Famosos
Thalía reaparece en medio de su retiro para dar importante aviso tras la muerte de su hermana
2 mins

Thalía reaparece en medio de su retiro para dar importante aviso tras la muerte de su hermana

Univision Famosos
Camila Sodi reaparece tras la muerte de su mamá: revela que "reconectó" con un ex y esto le dijo
2 mins

Camila Sodi reaparece tras la muerte de su mamá: revela que "reconectó" con un ex y esto le dijo

Univision Famosos
Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican
3 mins

Ellas son las otras hermanas de Thalía que pocos conocen: a esto se dedican

Univision Famosos
Esto es lo que Ernestina Sodi le habría supuestamente escrito a Laura Zapata antes de morir
0:59

Esto es lo que Ernestina Sodi le habría supuestamente escrito a Laura Zapata antes de morir

Univision Famosos


“Cuando alguien está ya en el hospital, como era nuestro caso, estás como esperando, esperando el golpe… ahí está, ya sabes qué viene”, insistió.

El sueño premonitorio de Camila Sodi

Ante este panorama, Camila Sodi se refirió al capítulo ‘Destino’ de su libro. De acuerdo con la protagonista de Rubí, mucho antes de saber enferma a su mamá, soñó con un techo blanco que se derrumbaba y el cuarto lleno de agua, al mismo tiempo en que un ser querido se ahogaba.

Para la intérprete, estas imágenes no tuvieron sentido hasta que vio intubada a su madre.

“Cuando tenemos shocks, hay muchas imágenes que nos acechan, que se nos quedan impresas en la memoria, pero no solo eso, creo que hablando de la apertura del libro, del sueño del que habla, y cuando estamos bien sintonizados, podemos acceder a información que está más allá de esta superficie en la que vivimos y eso es una de las cualidades, que, aunque parece una paradoja que el duelo tenga cualidades, tiene algunas, y esta es una de ellas, que estás mucho más sensible y estás más sintonizado con una dimensión más real que ésta en la que habitamos todo el tiempo”, dijo.

PUBLICIDAD

“En el libro hablo de cómo el dolor nos paraliza inicialmente y cómo, después, se convierte en un puente y este puente, cuando lo atraviesas, es muy distinto para cada quién qué hay del otro lado”, sentenció.

Ernestina Sodi murió el viernes 8 de noviembre a los 64 años en la Ciudad de México. La hermana de Thalía y Laura Zapata perdió la vida tras complicaciones por una ruptura de la arteria aorta que le provocó dos infartos.

Relacionados:
Ernestina SodiCamila SodiThaliaFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX