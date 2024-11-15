Camila Sodi reaparece tras la muerte de su mamá: revela que "reconectó" con un ex y esto le dijo

Camila Sodi reapareció en redes sociales a días de que su madre, Ernestina Sodi, falleciera luego de permanecer semanas hospitalizada debido a que sufrió un doble infarto.

Fue la madrugada del pasado sábado cuando la actriz dio a conocer por medio de Instagram la muerte de la reconocida periodista.

PUBLICIDAD

“Mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8 2024. Descansa en paz”, escribió sobre una fotografía de la infancia de la también historiadora.

El funeral de la hermana de Thalía y Laura Zapata se llevó a cabo el domingo 10 y posteriormente ella fue sepultada en el Panteón Francés, en la Ciudad de México, según ‘Todo para la mujer’.

Camila Sodi lanza emotivo mensaje tras la muerte de su mamá

A días de estar alejada de la vida pública, Camila Sodi utilizó sus historias de Instagram para lanzar un conmovedor mensaje este jueves 14.

“Por siempre agradecidas con los doctores que hicieron todo para cuidar a mi mamá y que nos sostuvieron 22 días con su humanidad, vocación y amor”, apuntó.

Quien fuera la protagonista de Rubí, telenovela que puedes ver aquí en ViX, también expresó su gratitud a “nuestros amores más cercanos que nos contuvieron y nos acompañaron cada uno de esos dificilísimos días”.

“Es en estos momentos que se conoce de verdad a la gente y tenemos tanta suerte de tener tanto amor en nuestra vida”, señaló.

Camila Sodi lanzó un sensible mensaje a días de la muerte de su mamá, Ernestina Sodi. Imagen Camila Sodi/Instagram

Camila Sodi "reconectó" con un exnovio

La sobrina de Thalía sorprendió al revelar que, mientras se encontraba en la sala de espera del área de terapia intensiva, aparentemente cuando su progenitora aún vivía, "reconectó con un novio de la primaria”.

El susodicho le compartió, según contó, un texto en el que se abordan algunos aspectos de atravesar el duelo por el deceso de un ser querido y reflexionó:

“Todos hemos o vamos a perder a alguien que amamos y es hermoso acompañarnos… Gracias a la vida por tanto amor”.

Camila Sodi reflexionó sobre el dolor de perder a un ser querido. Imagen Camila Sodi/Instagram

Ernestina Sodi habría pasado tiempo con sus nietos antes de morir

Después de la partida de Ernestina Sodi, uno de sus amigos y compañeros de trabajo, Fernando Isla Salvatori, reveló que ella estuvo al lado de Fiona y Jerónimo, retoños de su hija, antes de que su salud se complicara.

PUBLICIDAD

“Ella fue a Madrid, a petición de Diego Luna, a cuidar a sus nietos porque Camila está en México haciendo otras actividades”, indicó en entrevista para ‘Sale el sol’ este martes 12.

De acuerdo con el comunicador, fue a su regreso de la ciudad española cuando a la autora “le estalló la vena aorta”, lo que, finalmente, la llevó a su deceso.