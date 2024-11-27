Camila Sodi recuerda a su difunta mamá tras ir a terapia para “borrar todas sus memorias”

Video Camila Sodi se somete a terapia para “borrar todas mis memorias” tras muerte de su madre

Camila Sodi recordó a su mamá, Ernestina Sodi, de una forma muy especial a semanas de que muriera tras permanecer en terapia intensiva luego de sufrir un doble infarto.

La actriz se ha mantenido activa en redes sociales en medio de su duelo y, entre otros mensajes, hace una semana agradeció a los “doctores que hicieron todo para cuidar” a la periodista.

“Es en estos momentos que se conoce de verdad a la gente y tenemos tanta suerte de tener tanto amor en nuestra vida”, indicó en sus historias de Instagram.

Camila Sodi recordó así a su mamá, Ernestina Sodi

Este 26 de noviembre, quien fuera la protagonista de Rubí, telenovela que puedes ver aquí en ViX, publicó en la plataforma digital videos e imágenes en los que aparece Ernestina Sodi.

En el primero de los clips, se puede ver a la escritora de pie a la orilla de un campo de girasoles, antes de que Camila Sodi le brinde un amoroso abrazo.

La segunda grabación muestra a la hermana de Thalía estando en un balcón, al tiempo que sostiene una taza, y al fondo sale la Torre Eiffel, en París.

La difunta comunicadora sale feliz en diversas locaciones, inclusive abrazando a un enorme árbol.

“Mamá, qué suerte que el amor que me enseñaste es tan grande que trasciende el cuerpo y la tercera dimensión”, escribió en la descripción la ex de Diego Luna.

Este ‘post’ se llenó inmediatamente de mensajes de apoyo por parte de amigos y colegas de la intérprete, como Aislinn Derbez.

Geraldine Bazán, Gonzalo García-Vivanco, Luis Ernesto Franco, Christian Chávez, Mariana Seoane, Andrea Escalona y Federica Quijano, entre otros, también le dedicaron palabras de afecto.

Camila Sodi en terapia para “borrar” sus “memorias”

El reciente homenaje de Camila Sodi a su progenitora, Ernestina Sodi, llega luego de que compartiera cómo estaría sobrellevando su luto.

“Mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR, que tengo muchas ganas de probar”, dijo ante la cámara, el 20 de noviembre.

“Me van a borrar todas mis memorias y ya, voy a salir de aquí como nueva ja, ja, ja. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble”, agregó.

Según Cleveland Clinic, el dicho método “implica mover los ojos de una manera específica, mientras se procesan recuerdos traumáticos”, lo cual ayuda a “sanar” experiencias angustiantes.