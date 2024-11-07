Reportan a hermana de Thalía con el cerebro “inflamado”: su familia esperaría un “triste desenlace”

Video Thalía habría viajado de emergencia a México y toma drástica decisión sobre salud de su hermana

A más de 20 días de su hospitalización de emergencia por dos infartos al miocardio, la salud de la hermana de Thalía sería cada vez más “crítica”.

El 6 de noviembre, Javier Ceriani reportó en ‘Chisme No Like’ que Ernestina Sodi tendría el cerebro “inflamado”, por lo que los médicos habrían alertado a su familia acerca de un “triste desenlace”.

“El cerebro de Ernestina Sodi está superrecontrainflamado. Desde el jueves pasado no le baja la inflamación ni la presión arterial”, expresó en el show de YouTube.

“Solo un milagro podría salvar a Ernestina Sodi. Desafortunadamente su estado de salud es cada vez más crítico”, agregó.

El presentador argentino señaló que las complicaciones de salud de la madre de Camila Sodi serían consecuencia de una “retención de líquidos” y una presión arterial “peligrosamente alta”, misma que le podría causar daños irreversibles, por lo que la familia de la periodista tendría que tomar “decisiones”.

“El problema se ha complicado debido a la retención de líquidos y a la grave inflamación del cerebro. Desde el día jueves de la semana pasada, los médicos no han podido bajarle la presión arterial, la cual se encuentra peligrosamente alta, lo cual podría desencadenar en daño cerebral irreversible y llevarla a tener una muerte cerebral”, mencionó.

“Según nos informan, los médicos ya han hablado con sus hijas sobre la posibilidad de la desconexión y muy tristemente, no dan una esperanza mayor a tres o cuatro semanas. La familia espera un triste desenlace y por ello Thalía viajó a México”, agregó.

De acuerdo con el reporte de Javier Ceriani, los médicos también habrían solicitado a la familia de Ernestina Sodi considerar la donación de sus órganos.

“Los médicos le dijeron a la familia que en tres semanas estén pensando en la donación de órganos y en la desconexión. Solo tres semanas o dos de vida si no le baja la inflamación cerebral. Esto es información clasificada”.

Por último, el comunicador compartió que el médico Francisco Moreno Sánchez sería “el encargado” del área de cardiología e infectología del Hospital ABC, al que supuestamente habría sido trasladada Ernestina Sodi por solicitud de su hermana Thalía.

Camila Sodi habría firmado carta de voluntad anticipada para su madre

Según Infobae, la actriz Camila Sodi ya firmó una carta de voluntad anticipada para su madre, en la que se especifica que "en caso de que Ernestina Sodi sufra otro paro cardíaco o respiratorio, no se le proporcionará reanimación cardiopulmonar".

Ernestina Sodi ingresó de emergencia a una clínica de la Ciudad de México el viernes 18 de octubre a causa de un infarto al miocardio.

Según reportó el periodista Gustavo Adolfo Infante, este problema de salud le habría causado la rotura de la aorta (la arteria más grande del cuerpo), provocándole un segundo infarto y su traslado a terapia intensiva con un pronóstico reservado.

El lunes 4 de noviembre, Camila Sodi, hija de la historiadora y periodista, reveló en Instagram que Ernestina Sodi continúa en “terapia intensiva”.