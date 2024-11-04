Camila Sodi

Camila Sodi lanza sensible mensaje tras revelarse que su mamá estaría “intubada”

La actriz usó sus redes sociales para compartir sensibles palabras justo cuando su madre cumple 18 días en terapia intensiva. De acuerdo con los reportes, Ernestina Sodi sufrió dos infartos.

Por:
Dayana Alvino.
Video Hermanas de Thalía y su sobrina Camila Sodi captadas en hospital tras doble “infarto” de Ernestina Sodi

Camila Sodi publicó un emotivo mensaje luego de que su tía, Laura Zapata, revelara detalles de la hospitalización de su mamá, Ernestina Sodi, quien sufrió un doble infarto el pasado 18 de octubre.

Este miércoles 30, la veterana actriz indicó a medios de comunicación como Despierta América que se enteró que a su hermana “se le había reventado la vena aorta, que estaba intubada”.

Previamente, la hija de la historiadora usó sus redes sociales para solicitar apoyo con donaciones de sangre, mientras que Thalía compartió que “su familia ha estado cerca de ella”.

“Han sido días de milagro tras milagro, uno más bello que el otro”, escribió la intérprete de ‘Equivovada’ en un ‘post’ de Instagram el sábado 26.

Camila Sodi comparte emotivo mensaje tras delicado estado de su mamá

La tarde de este 4 de noviembre, Camila Sodi dio a conocer que su madre, Ernestina Sodi, “sigue en terapia intensiva”, por lo que sumaría ya 18 días ahí.

Además, anotó en una historia de la plataforma digital sentidas palabras con respecto a su sentir debido al escenario que atraviesa su progenitora.

“Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confió ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío”, expresó.

“Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable. Me siento bendecida aún en este momento tan duro”, aseguró.

Quien fuera la protagonista de la más reciente versión de Rubí, que puedes ver aquí en ViX, se refirió al apoyo que ha estado recibiendo.

“Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen”, mencionó al respecto.

“El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto”, aseveró la sobrina de Thalía, quien continúa trabajando después de lo sucedido.

“No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo sólo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, concluyó Camila.

Camila Sodi lanzó un sensible mensaje tras el delicado estado de salud de su mamá.
Camila Sodi lanzó un sensible mensaje tras el delicado estado de salud de su mamá.
Imagen Camila Sodi/Instagram

Hermana de Thalía ya no sería reanimada

Este 31 de octubre, Infobae dio a conocer que Camila Sodi habría firmado una carta de voluntad anticipada para su mamá.

En ella, se especifica que “en caso de que Ernestina Sodi sufra otro paro cardíaco o respiratorio, no se le proporcionará reanimación cardiopulmonar”.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado para confirmar o desmentir que haya tomado dicha decisión, que podría significar la muerte para su progenitora.

