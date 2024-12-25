Dulce

Dulce habría muerto "en brazos de su hija": dan presuntos detalles de sus últimos momentos

La cantante Dulce intérprete de ‘Muñeca’ falleció el 25 de diciembre a los 69 años. Lo último que se supo de la actriz es que se recuperaba de una operación de “decorticación pleuropulmonar” desde el 9 de diciembre.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿De qué murió Dulce? Esto se sabe de las enfermedades que padecía

En medio del hermetismo que prevalece ante el fallecimiento de la cantante Dulce, su hermana Isabel Noeggerath rompió el silencio a través de las redes sociales.

Por medio de una publicación en Facebook, Isabel lamentó el deceso de su compañera de vida y la despidió con un emotivo mensaje que acompañó de una fotografía familiar.

“Hermana, ya estás con nuestra mamá en el cielo cantándole, te voy a extrañar, descansa en paz, te amo”, expresó sin dar más detalles sobre la muerte de su hermana.

Isabel Noeggerath lamentó la muerte de su hermana en redes sociales.
Imagen Isabel Noeggerath / Facebook

Dulce habría muerto en brazos de su hija

El fallecimiento de la cantante Dulce fue confirmado por el productor Omar Suárez y Televisa Espectáculos.

De acuerdo con el reportero Mario Manjarrez, la actriz de telenovelas habría perdido la vida “a primera hora de esta mañana” por supuestas “complicaciones de riñón”.

Aunque su hija Romina Mircoli no ha dado declaraciones y los detalles sobre el fallecimiento de su madre se mantienen en total hermetismo, trascendió que la intérprete de ‘Muñeca’ habría muerto en el hospital y, según el reportero Alejandro Pérez Taibo, “la versión más fuerte y más fiel que tenemos es que habría muerto en este hospital y en brazos de su hija”.

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, fue hospitalizada por una neumonía a principios de diciembre.

El 4 de diciembre, el esposo de Romina Mircoli desmintió que la actriz de Las Vías del Amor (telenovela que puedes ver en ViX) tuviera “colapsado un pulmón" y que su hospitalización fuera a consecuencia de un supuesto “tumor maligno”.

El 9 de diciembre, su yerno reveló a ‘Ventaneando’ que Dulce se había sometido a una operación de “decorticación pleuropulmonar” de “urgencia” y que, aunque se encontraba “bien” y “estable”, su recuperación sería “difícil y “dolorosa”.

