Famosa actriz reacciona tras hija de Dulce acusarla de “traición” por audios filtrados: “Soy Judas”

Video Hija de Dulce acusa “traición” de actriz que filtró audios de ella: ¿ya le pidió perdón en privado?

Ofelia Cano reaccionó luego de que Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce, arremetiera en su contra por haber compartido audios en los que se le escucha hablando mal de su difunta mamá.

El pasado 7 de enero la famosa actriz aceptó que envió las grabaciones a alguien, pues deseaba resguardar el contenido de su celular y jamás pensó que terminarían haciéndose públicos.

Luego de que, además de reconocer lo que hizo, Cano le ofreciera disculpas vía redes sociales, Romina la acusó de tener “un propósito negativo” al haber procedido así.

“Yo lo veo como una traición definitiva porque es una persona que me había ofrecido este espacio, según ella estaba mediando este problema”, aseguró a ‘De primera mano’ este martes.

Por su parte, el vidente Jorge Flores, a quien la intérprete le mandó los audios, argumentó que si él los filtró a la prensa fue porque Ofelia no le solicitó confidencialidad.

“Nunca me dijo, ‘quiero que me los guardes, quiero que nadie los oiga, yo no sé entender esto, guárdamelos en tu teléfono’, yo menos”, dijo durante su participación en Hoy.

Ofelia Cano responde a la hija de Dulce ante polémica

Después de que Jorge Flores y Romina Mircoli brindaran sus declaraciones, Ofelia Cano rompió el silencio para defenderse ante lo sucedido.

“Dice Jorge que nunca le dije yo que no los compartiera: efectivamente”, aceptó ante la cámara de Hoy, este 15 de enero.

“¿Por qué? Porque obviamente das por hecho que es una conversación tan privada, entre Romina y yo, que lo que menos quería era exponer esta situación”, explicó.

La artista igualmente negó haber propiciado que las grabaciones salieran a la luz con el objetivo de beneficiarse de algún modo.

“Aunque mucha gente me dice: ‘No seas inocente, ¿cómo crees?’, ‘Lo hiciste con alevosía y ventaja’, ‘Seguramente te pagaron’, estoy muy en paz, no tengo ningún remordimiento”, sentenció.

“¡Ojo! Yo no me equivoqué, yo no mandé los audios, ni para negociar, ni para yo darme a conocer ni colgarme de Dulce, perdón, definitivamente no”, agregó, “ahora soy el Judas, pero yo no soy traicionera”.

Hija de Dulce afirma que Ofelia Cano orquestó esta controversia

Previamente, Romina Mircoli manifestó que, a su consideración, Ofelia Cano sí orquestó la filtración de las grabaciones con el propósito de publicitarse.

“Me resulta muy impresionante cómo esta señora, que se hizo pasar por amiga, guardó los audios por tres años, o casi”, externó a Hoy.