Cantante Dulce podría perder un riñón por un tumor: lo que se sabe de su salud

Dulce perdió uno de sus riñones por un tumor. El pasado fin de semana, la cantante fue readmitida en el hospital para recibir atención por el nódulo que le habían diagnosticado en marzo.

El lunes 15 de abril, el programa “Ventaneando” informó sobre la salud de la intérprete de “Lobo”, quien ya se encontraba en proceso de recuperación.

“El sábado se le realizó la cirugía a la cantante Dulce para retirarle un tumor que le fue detectado en un riñón hace más de un mes (...) se sabe que la cirugía fue todo un éxito”, explicó el reportero Daniel Aguilar.

“Los doctores pudieron retirar el mal que aquejaba a la cantante, ya que el tumor estaba encapsulado, por lo que se espera una pronta recuperación”, agregó.

“Tenemos entendido que con el tumor salió también uno de los riñones, pero afortunadamente está muy bien Dulce”, expresó.

Dulce rompe el silencio: lo que se sabe de su salud

Ese mismo día, Dulce se comunicó con el periodista Gustavo Adolfo Infante para proporcionar detalles sobre su estado de salud. En un mensaje de voz enviado al comunicador, confirmó que la operación había sido un éxito y que ya estaba en proceso de recuperación.

“Estoy perfectamente bien. Fue una buena operación, exitosa. Lo más lindo fue que el doctor me dijo: ‘estoy muy contento porque está usted limpia’ porque teníamos el temor de un tumor maligno”, confesó.

Además, aclaró: “Afortunadamente, es un tumor benigno, ya está afuera y a seguir gozando de la vida y a seguir cantando”. Sin embargo, no confirmó si también le habían extraído el riñón junto con el tumor.

En una entrevista previa con Ventaneando, emitida el pasado 18 de marzo, Dulce dijo estar consciente de que podría perder uno de sus riñones durante su operación.

“Es un riñón que lo más que puede pasar es que me quede sin un riñón, cosa que acepto, es la voluntad de Dios”, dijo.