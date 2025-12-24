Dulce Última voluntad de Dulce sigue sin cumplirse a un año de su muerte: su hija explica por qué A un año del fallecimiento de la cantante, su primogénita, Romina Mircoli, dio a conocer la razón por la que no se ha cumplido uno de sus más grandes deseos.



Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

La última voluntad de la cantante Dulce sigue sin cumplirse a un año de su muerte, y su hija, Romina Mircoli, explicó por qué.

Luego de que la también actriz falleciera, el 25 de diciembre de 2024, su mejor amigo, el vidente Jorge Flores, aseguró que ella “quería que la enterraran junto a su mamá”, en Matamoros, Tamaulipas.

Última voluntad de Dulce no se ha cumplido

Pese a todo el tiempo que ha pasado, el deseo póstumo de Dulce, que incluso dejó estipulado en su testamento, no ha sido realizado debido a conflictos familiares y a trámites legales.

Cuando Romina Mircoli recibió la urna con las cenizas de su mamá, decidió enviarlas a una tía y una prima, lo que desencadenó un problema pues algunos parientes la acusaron por el maltrato que sufrió el recipiente durante su traslado, indica TVyNovelas.

Ante eso, la artista reconoció que sigue enfrentando dificultades para obtener los documentos necesarios para colocarlos en un nicho.

“Yo iba a ir para allá pero no se me están entregando los papeles. Como tengo una lista, tema tras tema legal, he tenido que ir poniendo orden en ellas”, declaró a ‘De primera mano’.

“Y ahorita la de la violencia digital y la agresión de género ha sido extremadamente dañino y eso tiene que ser la primera cosa que tiene que resolverse”, agregó.

Por las complicaciones, ella buscará que sea un juez el que ordene formalmente que se ejecute el anhelo de la intérprete de ‘Déjame volver contigo’.

Dulce logró disfrutar de una última Navidad antes de morir

A inicios de este mes, Romina Mircoli se sinceró acerca del duelo que aún atraviesa por el deceso de su madre.

En una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, ella recordó que Dulce ya se encontraba hospitalizada en estas mismas fechas el año pasado

Contó que todavía pudo convivir con ella el 24 de diciembre, ya que su progenitora tuvo lo que denominó “la mejora de la muerte”.

“Fue impresionante ver cómo se sentó y cómo comió después de tiempo que no comía”, relató, “ella pasó de no hablar nada a decir algunas cosas”.

Amistades de Dulce le llevaron varios de sus platillos favoritos, “un pollo, romeritos” y “salmón”, para que “cenaran” por Navidad.