Difunden desgarradora foto de Dulce en el hospital antes de morir: su hija reacciona

Video Revelan supuestos audios de la hija de Dulce presuntamente hablando mal de ella antes de morir

A punto de que se cumpla un mes de su inesperado fallecimiento a los 69 años, este martes 14 de enero se difundió en redes sociales una desgarradora fotografía de Dulce en el hospital.

Durante la transmisión del programa de YouTube del presentador Javier Ceriani, éste le exigió pruebas a Romina Mircoli de que la cantante siempre se mantuvo cerca de su nieto Leonardo aún cuando su salud se mermaba día con día.

PUBLICIDAD

“Yo lo único que te pedí fue una prueba de que tu hijo y tu madre estuvieron juntos hasta el final y tengo dos fotos que me brindaste. Yo me v oy a guardar la foto más fuerte porque me parece que es muy dura ver a Dulce con su nieto, pero voy a mostrar la otra foto porque sí me parece que explica muchas cosas”, declaró.

La imagen compartida por Javier Ceriani únicamente muestra las manos y el brazo de Dulce junto a la de su nieto. Sin embargo, en las fotos también se refleja lo delgada que se encontraba la intérprete de ‘Lobo’ previo a su fallecimiento.

“Esta foto comprueba que Dulce se fue muy cerquita de Leonardo, su nieto, que era lo que más amaba en la vida”, insistió y puntualizó que “Dulce estaba tan disminuida que su bracito era tan pequeño o más pequeño que el de su propio nieto”, dijo el argentino.

Hija de Dulce reacciona a la fotografía

Romina Mircoli, quien se encontraba en entrevista con Javier Ceriani y quien previamente autorizó la retransmisión de las imágenes en su canal, no pudo contener el llanto, sin embargo, explicó en el instante en el que se tranquilizó.

“Esa mano es de Moisés (su esposo) sosteniendo la mano de mi niño y luego la de mi mamá”, dijo secándose las lágrimas.

“En esta foto que está mi niño y Moisés, eso fue al principio que yo llegué con el niño, que estuvimos unos días con ella, fueron como 5. Íbamos y veníamos con el niño, pero un hospital no es un lugar para un chiquito de 5 años y cuando nos dimos cuenta que la hospitalización se supone que iba a seguir hasta enero, entonces fue que le dije a mi esposo: ‘llévate al niño a la casa porque me voy a quedar con mi mamá día y noche’”, agregó.

PUBLICIDAD

En su relato, Romina Mircoli insistió en que la enfermedad de Dulce fue "muy agresiva", "desgarradora" y "horrible de compartir con ella", ya que sus ojos fueron testigos de cómo el cáncer "se consumió" a su mamá.

"Mi mamá se consumió, mi mamá era un trapito y una de las cosas que mi mamá pedía era que por favor nadie la viera”, contó.