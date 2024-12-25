Muere cantante Dulce a los 69 años

Video ¿De qué murió Dulce? Esto se sabe de las enfermedades que padecía

La cantante Dulce murió a los 69 años este 25 de diciembre. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el productor Omar Suárez y Televisa Espectáculos.

De acuerdo con el reportero Mario Manjarrez, ante los rumores de su posible fallecimiento intentaron comunicarse con su hija Romina Mircoli, pero fue el productor teatral quien rompió el silencio.

“Su familiar directa es su hija Romina, pero evidentemente ella no contestó la llamada y quien nos confirmó esta terrible noticia fue el productor Omar Suárez”, reveló durante el espacio del servicio de noticias de N+.

“Sabemos que la cantante falleció a primera hora de esta mañana. Ella padecía y estaba mal por problemas pulmonares. Sabemos que después de eso estuvo bajo un tratamiento muy fuerte de medicamentos y eso le perjudicó seriamente su salud en los últimos días, sobre todo, en las últimas horas, desafortunadamente por complicaciones de riñón, ya que estaba bajo un fuerte tratamiento médico”, sentenció.

Hasta el momento, ni la hija de Dulce ni otros familiares se han pronunciado sobre su muerte.

Dulce se recuperaba de una operación de “decorticación pleuropulmonar”

La cantante Dulce ingresó de emergencia al hospital a principios de diciembre. Aunque al principio se reportó que tenía "colapsado un pulmón", su yerno, Moisés González, desmintió la información. Pese a que reveló que su suegra se encontraba estable, días después se dio a conocer a través de un comunicado que la intérprete de 'Muñeca' sería sometida a una operación de “decorticación pleuropulmonar” de “urgencia”.

El 9 de diciembre, su yerno reveló en 'Ventaneando' que la operación de Dulce había sido un éxito, pero que su proceso de recuperación sería "dolorosa".

“Le hicieron una operación que es bastante delicada, que es muy invasiva, y el postoperatorio es muy doloroso. Le tienen aplicados unos analgésicos que son bastante fuertes y sí, está bien, se está recuperando, pero sí, de pronto se encuentra bastante cansadita”, explicó.

¿Qué le pasó a Dulce y por qué fue operada?

De acuerdo con Moisés González, Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, fue hospitalizada por una neumonía, que un inicio pensó era “una tos cualquiera”.

“Es a raíz de una neumonía que se le complicó porque aparentemente daba unos síntomas iniciales como si fuera una tos cualquiera, pero se fue agravando; digamos que fue el malestar silencioso y lo que hizo que se le complicara”, contó.

“Llegó al hospital por una revisión de otra cosa y cuando empiezan a estudiar a profundidad dicen: ‘esto no es normal, yo creo que vamos a tenerla que hospitalizar para hacerle más pruebas’ y bueno, ahí es cuando ya nos dan este diagnóstico que la tiene hospitalizada”, aseveró.

En aquel momento, el yerno de Dulce descarto que la cantante estuviera hospitalizada por un tumor maligno, como se rumoraba.