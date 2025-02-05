Actriz de Soñadoras revela que presintió la muerte de Dulce: “Siento las cosas”

Video Hija de Dulce acusa “traición” de actriz que filtró audios de ella: ¿ya le pidió perdón en privado?

Alejandra Ávalos, actriz de Soñadoras, reveló que presintió la muerte de Dulce poco después de confirmarse el fallecimiento de Silvia Pinal.

Este 4 de febrero, la intérprete de 59 años contó a la prensa mexicana que cuenta con un don que le permite identificar cuando una persona está por perder la vida. Incluso, aseguró que rasgos físicos como “el brillo de sus ojos” o hasta una “piel grisácea” son factores que la alertan sobre un deceso.

“Cuando estoy con ellos ya sé que se van a morir, o sea yo ya sé que se van a morir, nada más de verles el brillo de sus ojos apagado, su piel grisácea, me pasa muy seguido. Es como tratar de luchar con lo inevitable y el destino de las personas, siempre que me pasa quisiera no tenerlos”, contó a Edén Dorantes.

Precisamente, este tipo de señales ocurrieron casi un mes antes del inesperado fallecimiento de Dulce, quien perdió la vida a consecuencia de un cáncer metastásico en el pulmón el 25 de diciembre.

“Créanme o no me crean muchachos, pero cuando murió Silvia Pinal lo primero que pensé, que cruzó por mi cabeza fue: ‘ojalá que no se lleve a Dulce’, fue lo primero que pasó por mi cabeza, era como un presentimiento”, relató.

“Siento las cosas, lo siento y a veces no quiero aceptarlo y yo misma lo niego, pretendo que no sea así, le digo a la cabeza: ‘estás pensando cosas que no son’, pero lo siento”, afirmó.

Alejandra Ávalos y Dulce compartieron créditos en Soñadoras. Imagen Mezcalent



Alejandra Ávalos reconoció que no solo ha podido presentir la muerte de famosos como Abril Campillo y Dulce sino también la de José José.

“Me pasa muy seguido, con José (José) me pasó. Cuando estábamos en la obra de teatro ‘Amar y Querer’, que fuimos artistas invitados. Apenas lo vi y dije ‘ya no’. Él se sentía en ese momento pues bien, operado... pero apenas lo vi y dije: ‘Ya no va estar’”, sentenció.