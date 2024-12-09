Someten a la cantante Dulce a cirugía pulmonar “de urgencia”: revelan cómo se encuentra

Video Famosa cantante sufre aparatosa caída en el escenario de ‘Perfume de Gardenia’

La cantante Dulce fue sometida a una operación de “decorticación pleuropulmonar” de “urgencia” el pasado jueves. Sin embargo, fue hasta este lunes 9 de diciembre que su yerno, Moisés González, reveló cómo se encuentra su suegra tras la delicada cirugía.

“Sigue en el hospital pero se encuentra ya en el proceso de recuperación”, informó en ‘Ventaneando’.

El yerno de la cantante explicó que la cirugía que le fue practicada a la intérprete de ‘Muñeca’ fue ‘delicada’, puntualizando que su recuperación sería todavía más “dolorosa”.

“Le hicieron una operación que es bastante delicada, que es muy invasiva, y el postoperatorio es muy doloroso. Le tienen aplicados unos analgésicos que son bastante fuertes y sí, está bien, se está recuperando, pero sí, de pronto se encuentra bastante cansadita”, explicó.

¿Qué le pasó a Dulce y por qué fue operada?

De acuerdo con Moisés González, Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, fue hospitalizada por una neumonía, que un inicio pensó era “una tos cualquiera”.

“Es a raíz de una neumonía que se le complicó porque aparentemente daba unos síntomas iniciales como si fuera una tos cualquiera, pero se fue agravando; digamos que fue el malestar silencioso y lo que hizo que se le complicara”, contó.

“Llegó al hospital por una revisión de otra cosa y cuando empiezan a estudiar a profundidad dicen: ‘esto no es normal, yo creo que vamos a tenerla que hospitalizar para hacerle más pruebas’ y bueno, ahí es cuando ya nos dan este diagnóstico que la tiene hospitalizada”, aseveró.

¿Cómo se encuentra tras operación de “decorticación pleuropulmonar” de urgencia?

González informó que este lunes 9 de diciembre era “un día crucial” para Dulce, ya que sería sometida a nuevos estudios para determinar cuándo podrían retirar las sondas pleurales, así como su posible alta.

“Hoy es un día crucial… para dar a conocer otros estudios que le tienen que hacer previo a su alta. Con eso vamos a poder saber cuándo le van a estar retirando las bombitas que tiene colocadas para ayudarla a drenar líquido (del pulmón) y depende de cada cuerpo, siempre uno reacciona diferente a otro y tenemos la mejor de las esperanzas que ya la podamos tener en casa para que empiece a hacer su proceso de recuperación con más calma”.

Sobre cómo se encuentra la cantante de 69 años, su yerno reveló: “Ella está muy bien de ánimos. Es una mujer inquieta, muy trabajadora y eso es lo que más está costando ahorita, el tenerla quieta”.

Aunque informó que el estado de salud de su suegra era “delicado, más no grave”, señaló que ésta sería sometida a una operación “de urgencia” para que el “empiema pleural” que se había formado a causa de la neumonía no siguiera creciendo.