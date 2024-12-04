Famosos

Aclaran si Dulce padece cáncer y “tiene colapsado un pulmón”: su “estado de salud es delicado”

Luego de que la cantante diera a conocer que se encuentra hospitalizada, comenzó a especularse al respecto de su condición, por ello su yerno, Moisés González, finalmente se pronunció al respecto.

La preocupación por la salud de la cantante Dulce aumentó después de que el periodista Gustavo Adolfo Infante asegurara que “tiene colapsado un pulmón”.

El comunicador indicó, durante la emisión de su programa ‘Sale el sol’ este 3 de diciembre, que a la también actriz le estaban “drenando agua” de dicho órgano.

Fue el pasado lunes 2 cuando la propia artista informó, mediante su cuenta de Instagram, que se encontraba “hospitalizada para atender un cuadro de salud que requiere cuidado y reposo”.

¿Cuál es el estado de Dulce?

Tras lo dicho por el presentador, este miércoles 4 el yerno de Dulce, Moisés González, se pronunció acerca de lo que en realidad ocurre con ella.

“Se ha especulado que tiene una metástasis que se descontroló a raíz de su diagnóstico anterior, lo cual es totalmente falso”, comentó, en entrevista para Hoy.

En marzo de 2024, a ella le fue detectado un “tumor maligno”, el cual le extirparon posteriormente, por lo que no tuvo que “hacer ninguna quimioterapia”, según relató.

“La señora no tiene cáncer, gracias a Dios. Estamos nosotros ya con los resultados de patología, los más certeros: no se encontró ningún tipo de célula maligna, por lo cual eso queda totalmente descartado”, añadió.

De igual manera, él aseguró que su suegra “no tiene el pulmón colapsado, como lo han dicho”: “Lo único que sí es que ella tiene ahorita un estado de salud delicado, más no grave”.

Dulce será intervenida

Al respecto del motivo por el que la intérprete de ‘Tu muñeca’ atraviesa dificultades, Moisés González contó en el programa:

“Es debido a una neumonía que se complicó. Y bueno, pues ahora tiene algo que el doctor nos ha dicho que se llama empiema pleural”.

De acuerdo con el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina, dicha afección “es una acumulación de pus en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la superficie interna de la pared torácica”.

Debido a esta situación, los doctores indicaron que “se tiene que operar de urgencia” a la artista, quien en julio cumplió 69 años.

“No se puede seguir esperando a que esto siga creciendo, pero está en las mejores manos, en un hospital de alta tecnología en la Ciudad de México, con un especialista que es el experto en su rama”, expuso.

El esposo de Romina Mircoli, hija de Dulce, afirmó que la familia está “muy tranquila”, aunque les han puntualizado que la cirugía “no es sencilla”.

“Es una operación que tiene muchas aristas que pueden ser de riesgo, pero la enorme ventaja es que ella es una mujer muy fuerte, que está muy sana y el pronóstico que tenemos de parte del equipo médico es muy positivo”, externó.

FamososSalud

