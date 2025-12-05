Hija de Dulce revela en llanto desgarradora noticia que le dieron a su mamá días antes de su muerte

Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce, rompió en llanto al hablar de los últimos días de la cantante, quien el próximo 25 de diciembre cumplirá su primer aniversario luctuoso.

La también artista recordó que por estas fechas, hace un año, su madre ya se encontraba hospitalizada debido a una pulmonía, la cual posteriormente se le complicó.

Dulce recibió una noticia que la “derrotó”

Platicando sobre lo que atravesaron juntas, Romina Mircoli indicó que Dulce atravesó por una crisis emocional a causa de una terrible noticia para ella.

“Algo muy desgarrador incluso que vivimos fue cuando le dijeron que ya no iba a volver a cantar”, contó entre lágrimas en entrevista con Gustavo Adolfo Infante este 3 de diciembre.

La primogénita de la actriz aseguró que ese diagnóstico “hundió” a esta pues poder interpretar era lo que amaba.

“Es lo peor que le pudieron haber dicho, era casi morir en vida porque se sumió en la cama, se derrotó en ese momento, fue muy feo”, relató.

En retrospectiva, ella tiene presente que su mamá le llegó a platicar que “incluso José José decía que lo peor que le puedes hacer a un cantante es quitarle la voz”.

“Y lo vi, y el señor tenía razón. Por más que te amen y tengan sus hijos, en este caso pues me tenía a mí, tenía a su nieto y tenía motivos por los cuales vivir, sí fue una manera de arrancarle su propósito, el sentido a su vida”, sentenció.

Romina detalló que Dulce “se fue quedando poco a poco sin voz” mientras estaba internada, pero que antes de eso “sí preguntaba” si en serio no volvería a cantar, a lo que recibía una respuesta negativa.

“Y todavía le decíamos: ‘Pero má, tienes que seguir luchando’. Porque parecía en un momento como si ella estuviera ya dispuesta a irse después de que le dijeron eso”, expuso.

Ella puntualizó que el último día que convivió con su madre fue el 24 de diciembre, cuando pudieron pasar tiempo con amigos que les llevaron la comida favorita de la artista.

Hija de Dulce prepara un homenaje privado

Cerca de que se conmemore el primer año desde el deceso de Dulce, Romina Mircoli desveló que piensa honrarla de forma “privada”.

“He tenido que pasar eventos que me han costado mucho. Los he hecho con mucho amor, con mucha fortaleza”, expuso.