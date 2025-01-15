Hija de Dulce hace sorpresiva revelación sobre el nieto de la cantante: “Estoy muy preocupada”

Video ¿La salud de Dulce decayó porque le negaron ver a su nieto? Esto dijo un amigo de la cantante

Romina Mircoli, hija de Dulce, hizo una inesperada revelación que involucra al nieto de la fallecida cantante, Leonardo, de 5 años.

En medio de la polémica que vive a raíz de diversas acusaciones en su contra, como que presuntamente llegó a maltratar a su mamá, ella compartió que todavía no le dice al pequeño sobre su muerte.

“Hasta el día de hoy, mi chiquito no sabe. Era muy muy apegado a su abuela y estoy muy preocupada”, dijo en entrevista para Televisa Espectáculos.

Ella puntualizó que ya estaba en comunicación con un especialista para encontrar cómo pueden lograr que “esto sea una situación más llevadera”.

La intérprete de ‘Tu muñeca’ perdió la vida el 25 de diciembre de 2024, mientras estaba hospitalizada, debido a una metástasis en el pulmón.

Hija de Dulce explica por qué no le ha dicho a Leonardo que su abuela murió

Aunque han pasado semanas del deceso de Dulce, Romina Mircoli explicó el motivo por el que todavía no lo habla con Leonardo.

“No queremos ser irresponsables a la hora de dar esta noticia”, aseguró, refiriéndose a ella y a su esposo, Moisés González, al programa ‘Sale el sol’ este 15 de enero.

Detalló que un psicólogo infantil estará presente cuando finalmente le cuenten a su retoño acerca de esta lamentable pérdida.

“Por más que digan que los niños lo superan más rápido que uno, pues queremos [proceder de la mejor manera]”, aseveró.

“Si está en nuestras manos hacer algo para que esto sea más sencillo para él, también para nosotros sentir que no estamos regándola, pues estamos haciendo eso”, añadió.

Dulce con su nieto Leonardo. Imagen Dulce/Instagram y Facebook

Dulce era muy cercana a su nieto

En diversas ocasiones, Dulce externó lo cercana que era a Leonardo, de quien solía publicar fotografías en sus redes sociales.

Por ejemplo, durante su participación en ‘Montse & Joe’, retomada el mes pasado en YouTube, la actriz contó que le gustaba estar con él en su tiempo libre.

“Cuando no trabajo, así que se me juntan varios días, tomo un avión y me voy a pasármela con mi nieto”, indicó, desvelando que él reside en Mérida, Yucatán, con sus padres.

“Me la paso en el aire acondicionado [por el calor], pero con mi bebé. Es la locura de mi vida estar con él. Soy una abuela feliz”, agregó.

Después de la defunción de la artista se rumoró que su salud habría decaído porque Romina supuestamente no le permitía ver al nene, lo que un amigo de esta ya desmintió.