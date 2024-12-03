Reportan que Dulce “tiene colapsado un pulmón”: se encuentra hospitalizada

Video Famosa cantante sufre aparatosa caída en el escenario de ‘Perfume de Gardenia’

La reconocida cantante Dulce ha levantado las alarmas ante su estado luego de que diera a conocer que tuvo que ser ingresada en una clínica.

Fue mediante un comunicado en Instagram, este 2 de diciembre, que la intérprete informó que, “por recomendaciones médicas”, se encuentra “hospitalizada para atender un cuadro de salud que requiere cuidado y reposo”.

“Estoy tranquila, en buenas manos, y con la confianza de que pronto estaré completamente recuperada”, aseguró en su escrito.

Sin embargo, ella no reveló exactamente debido a qué se encuentra recibiendo apoyo médico, pero sí solicitó “respeten este espacio necesario” para su recuperación.

Debido a su situación, pospuso los conciertos que ya tenía programados y aclaró que no podría “estar al pendiente” de su teléfono “para responder llamadas o mensajes”.

Dulce tendría “colapsado un pulmón”, reportan

A horas de que Dulce desvelara la complicación que atraviesa, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió detalles al respecto.

“Está internada desde la semana pasada”, aseveró, durante la emisión de su programa ‘Sale el sol’, este martes 3 de diciembre.

“Tiene colapsado un pulmón, le están drenando agua de él”, especificó el presentador, quien no perdió la oportunidad de enviarle públicamente su “cariño”.

“No le encuentran cuál es la causa, el motivo”, sentenció, aclarando que, al momento, se desconocería debido a qué se debe su malestar.

Hace unos días, la voz detrás de éxitos como ‘Tu muñeca’ publicó un sentido mensaje por la muerte de Silvia Pinal, la tarde del 28 de noviembre.

“Hoy México pierde una estrella que iluminó nuestras vidas con su talento y su grandeza”, anotó, “nos dejas, pero tu luz nunca se apagará”.

De acuerdo con Efigenia Ramos, asistente de la difunda ‘Diva del Cine de Oro Mexicano’, ella “tuvo dos colapsos pulmonares” la madrugada antes de su fallecimiento, lo que finalmente causó su desenlace.

Dulce perdió un riñón

Este mismo año, Dulce perdió un riñón, después de que le fuera extirpado un “tumor maligno”, cuyo peso era de dos kilos y ya comenzaba a presionar uno de sus pulmones, según contó.

“No fue cualquier cosa, fue una operación fuerte”, declaró ante la cámara del programa matutino ‘Venga la alegría’, en abril.

“No tengo que hacer ninguna quimioterapia, ni mucho menos; sí checarme, cada dos o tres meses, hacerme estudios preventivos, nada más, para asegurarme que todo está bien”, dijo.

Ante la posibilidad de la muerte, la actriz confesó: “Hable con Dios, ‘Señor, yo no estoy preparada, no me gustaría darle un sufrimiento así a mi familia’”.