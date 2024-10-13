'Gaby' Spanic reacciona a muerte de la actriz de La Usurpadora: "Mi corazón está triste"
La protagonista de La Usurpadora, Gabriela Spanic, reaccionó a la muerte de una de sus compañeras y con la que compartió escenas en la recordada telenovela de 1998.
Gabriela Spanic reaccionó a la muerte de una de sus compañeras de elenco en la recordada telenovela La Usurpadora, que puedes ver aquí en ViX.
Se trata de Jessica Jurado, quien interpretó a Patricia de Bracho, esposa de uno de los nietos de La abuela Piedad, personaje interpretado por la primera actriz, Libertad Lamarque.
Esto dijo ‘Gaby’ Spanic tras muerte de Jessica Jurado
'Gaby' Spanic reaccionó en Instagram ante esta lamentable noticia, confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) el pasado 11 de octubre.
" Mi corazón está triste porque hoy nos dejó una talentosa actriz que trabajó conmigo en la novela La Usurpadora", escribió este sábado 12 de octubre.
Actriz de La Usurpadora habría muerto a horas de su cumpleaños: esto se sabe
"En este momento de profunda tristeza, quiero dar las condolencias a todos los familiares y amigos de Jéssica Jurado", agregó.
"Decir que fue un honor trabajar con Jessica en La Usurpadora, y que siempre la recordaré con mucho cariño. ¡QEPD, Jessica Jurado!", finalizó la venezolana.
¿De qué murió Jessica Jurado?
Ni 'Gaby' Spanic ni la ANDI dieron a conocer de manera inmediata la causa de muerte de la actriz.
Sin embargo, supuestamente habría fallecido " de un infarto el pasado miércoles 9 de octubre", según un reporte del diario El Universal.
Aparentemente residía desde hace varios años en Estados Unidos, donde vivía alejada del mundo de la actuación.
La telenovela Entre El Amor y El Odio, del 2002, que puedes ver aquí en ViX, fue la última ocasión en que se le vio en pantalla.
También se le recuerda por actuaciones como en María la del Barrio, donde dio vida a Verónica, la mamá de 'Tita', personaje interpretado por Ludwika Paleta.