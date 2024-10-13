'Gaby' Spanic reacciona a muerte de la actriz de La Usurpadora: "Mi corazón está triste"

Video Mira la transformación de los actores de 'La Usurpadora': ya pasaron 25 años desde su estreno

Gabriela Spanic reaccionó a la muerte de una de sus compañeras de elenco en la recordada telenovela La Usurpadora, que puedes ver aquí en ViX.

Se trata de Jessica Jurado, quien interpretó a Patricia de Bracho, esposa de uno de los nietos de La abuela Piedad, personaje interpretado por la primera actriz, Libertad Lamarque.

PUBLICIDAD

Esto dijo ‘Gaby’ Spanic tras muerte de Jessica Jurado

'Gaby' Spanic reaccionó en Instagram ante esta lamentable noticia, confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) el pasado 11 de octubre.

" Mi corazón está triste porque hoy nos dejó una talentosa actriz que trabajó conmigo en la novela La Usurpadora", escribió este sábado 12 de octubre.

Actriz de La Usurpadora habría muerto a horas de su cumpleaños: esto se sabe

"En este momento de profunda tristeza, quiero dar las condolencias a todos los familiares y amigos de Jéssica Jurado", agregó.

"Decir que fue un honor trabajar con Jessica en La Usurpadora, y que siempre la recordaré con mucho cariño. ¡QEPD, Jessica Jurado!", finalizó la venezolana.

Este es el mensaje que 'Gaby' Spanic escribió en Instagram tras enterarse de la muerte de Jessica Jurado, con quien actuó en La Usurpadora. Imagen 'Gaby' Spanic/Instagram

¿De qué murió Jessica Jurado?

Ni 'Gaby' Spanic ni la ANDI dieron a conocer de manera inmediata la causa de muerte de la actriz.

Sin embargo, supuestamente habría fallecido " de un infarto el pasado miércoles 9 de octubre", según un reporte del diario El Universal.

Jessica Jurado se retiró de las telenovelas en 2002. Entre El Amor y El Odio fue su último proyecto en la televisión. Imagen ANDI / Instagram



Aparentemente residía desde hace varios años en Estados Unidos, donde vivía alejada del mundo de la actuación.

La telenovela Entre El Amor y El Odio, del 2002, que puedes ver aquí en ViX, fue la última ocasión en que se le vio en pantalla.