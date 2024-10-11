Muertes de famosos

Muere actriz de ‘La Usurpadora’ y ‘María la del barrio’

El fallecimiento de la actriz fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes de México este viernes 11 de octubre a través de un comunicado que se difundió en Instagram.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Mira la transformación de los actores de 'La Usurpadora': ya pasaron 25 años desde su estreno

Jessica Jurado, actriz de 'La Usurpadora' y 'María la del barrio', murió a los 56 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México la tarde del viernes 11 de octubre a través de una publicación de Instagram.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Jessica Jurado. Actriz mexicana recordada por el personaje de ‘Patricia Bracho’ en la telenovela La Usurpadora”, informaron.

La ANDI no reveló la causa de muerte de la actriz. Sin embargo, en la misma publicación envió sus condolencias a los familiares de la intérprete mexicana.

“A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, agregaron.

Jessica Jurado se retiró de las telenovelas en 2002. 'Entre el amor y el odio' fue su último proyecto en la televisión.
Imagen ANDI / Instagram

¿Quién fue Jessica Jurado?

Jessica Jurado hizo su debut como actriz en la telenovela ‘Marionetas’, donde interpretó a ‘Alejandra Valencia’.

Su carisma y talento la llevaron a participar en algunos capítulos de ‘Amor en silencio’, telenovela producida por Carla Estrada en 1988 y ocho años después en ‘María la del barrio’, donde dio vida a ‘Verónica’, mamá de 'Tita', personaje interpretado por Ludwika Paleta.

Sin embargo, la telenovela que catapultó su carrera en México fue ‘La Usurpadora’ (que puedes ver en ViX), donde interpretó a ‘Patricia de Bracho’, esposa de uno de los nietos de ‘La abuela Piedad’, personaje interpretado por la primera actriz, Libertad Lamarque.

A la izquierda, en su personaje de 'Verónica', y a la derecha, caracterizada de 'Patricia Bracho'.
A la izquierda, en su personaje de 'Verónica', y a la derecha, caracterizada de 'Patricia Bracho'.
Imagen TelevisaUnivision


Al término de esta telenovela, Jessica Jurado participó en algunos capítulos de ‘Mujer casos de la vida real’ y, posteriormente, en 2002, se sumó al elenco de ‘Entre el amor y el odio’, proyecto que se convertiría en el último de su carrera.

Lo último que se supo de la intérprete es que luego de concluir con sus compromisos laborales con la producción de Salvador Mejía, se retiró de la actuación y se mudó a Estados Unidos.

Relacionados:
Muertes de famososTelenovelasFamosos

